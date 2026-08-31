کرملین: نشست سه جانبه فقط برای نهایی کردن توافقات اوکراین ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که نشستی بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میتواند فقط برای نهایی کردن توافقات در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین برگزار شود.
پسکوف در پاسخ به گزارشهای رسانهها مبنی بر اینکه جان راتکلیف، رئیس سیا در سفر هفته گذشته خود به مسکو چنین دیداری را پیشنهاد کرده است، به شبکه تلویزیونی روسی VGTRK گفت که احتمال برگزاری اجلاس سهجانبه مدتی است که در دست بررسی است.
وی گفت: توافقنامهها یک توافق اولیه نیستند. این یک فرآیند حل و فصل پیچیده است که شامل جزئیات بسیار زیادی میشود.
پسکوف گفت که ملاقات سه رئیس جمهور صرفاً برای بحث در مورد جزئیات یک توافق احتمالی کاملاً بیفایده خواهد بود و استدلال کرد که چنین نشستی باید با هدف نهایی کردن توافقات برگزار شود. او همچنین کییف را به عدم تمایل به مشارکت در تلاشهای دستیابی به توافق واقعی متهم کرد.
رسانه آمریکایی اکسیوس پیش از این گزارش داده بود که راتکلیف در سفر خود به مسکو، احتمال دیدار بین پوتین، ترامپ و زلنسکی را مورد بحث قرار داده است.
کرملین پیش از این گفته بود که یک نشست سه جانبه نیاز به کارهای مقدماتی قابل توجهی دارد و باید پس از پیشرفت در مذاکرات انجام شود.
پسکوف به طور جداگانه گفت که پوتین و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در سفر خود به بیشکک در تاریخ ۳۱ آگوست تا ۱ سپتامبر، در مورد همهپرسی برنامهریزی شده ارمنستان در مورد روابط آیندهاش با اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بحث خواهند کرد.
پسکوف افزود که پوتین از این جلسه برای تکرار استدلالهای مسکو در مورد این موضوع استفاده خواهد کرد.
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