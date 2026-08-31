بحران در تأمین گازوئیل اروپا؛ زمستان سرد در انتظار بازار انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ورتکسا، تحلیلهای جدید از بازار انرژی حاکی از آن است که تأمین گازوئیل اروپا با چالشهای جدی و چندوجهی روبروست. موجودی انبارهای گازوئیل در اروپا در سطح بسیار پایینی قرار دارد و همزمان با نزدیک شدن به فصل تعمیرات پاییزی پالایشگاهها، قاره سبز با پوشش کمتری نسبت به حالت عادی وارد فصل اوج تقاضای زمستانی میشود. در این میان، پالایشگران آمریکایی نیز که تاکنون با حداکثر ظرفیت فعالیت میکردند، دیگر توان چندانی برای جبران شکاف عرضه اروپا ندارند.
چالشهای عرضه از سوی روسیه و اختلال در تنگه هرمز
بر اساس دادههای ورتکسا، اگرچه ممنوعیت صادرات روسیه از اول سپتامبر برداشته میشود، اما حملات پهپادی بخش بزرگی از ظرفیت پالایش این کشور را از کار انداخته است که بازگشت سریع آن را با ابهام مواجه میکند. از سوی دیگر، تداوم تنشها در تنگه هرمز و کاهش تردد کشتیهای نفتکش متوسط و بزرگ، بر روند صادرات فرآوردههای پاک تأثیر منفی گذاشته است. دادهها نشان میدهد ترانزیت فرآوردههای پاک از طریق سواحل عمان نیز در ماه اوت نسبت به ژوئن کاهش محسوسی داشته و نتوانسته است کمبود عرضه را جبران کند.
وابستگی شدید اروپا به ظرفیت پالایشی هند
در حال حاضر، تنها مسیر شرقی که فعال باقی مانده، تنگه بابالمندب است. ترانزیت گازوئیل از این مسیر در ماه اوت به ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید که ۶۰ درصد آن را هند تأمین کرده است. با این حال، کاهش واردات نفت خام هند طی دو ماه گذشته و رسیدن آن به ۳.۸ میلیون بشکه در روز، پایداری نرخ فعلی صادرات گازوئیل هند را در ماههای سپتامبر و اکتبر با تهدید جدی روبرو کرده است؛ موضوعی که میتواند فشار مضاعفی بر بازار اروپا وارد کند.
کاهش سهم آمریکا در تأمین سوخت اروپا
ایالات متحده که در ماه اوت نقش مهمی در تأمین گازوئیل اروپا داشت، اکنون با کاهش سهم صادراتی مواجه شده است. صادرات گازوئیل آمریکا به اروپا در نیمه دوم ماه اوت با افت ۳۵ درصدی نسبت به نیمه اول، به ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این روند نشان میدهد که «آخرین امید» اروپا برای پر کردن شکاف عرضه، در حال کمرنگ شدن است.
چشمانداز بازار؛ بازاری پرنوسان در انتظار اروپا
تحلیلگران معتقدند با توجه به موجودی پایین انبارها، فصل تعمیرات پیشرو و کاهش عرضه از مسیرهای مختلف، فضای کمی برای کاهش قیمتها وجود دارد. تنها عواملی که میتواند تا حدی این فشار را کاهش دهد، افزایش غیرمنتظره صادرات روسیه یا کوتاهتر شدن دورههای تعمیرات پالایشگاههاست؛ در غیر این صورت، بازار انرژی اروپا زمستانی دشوار و پرنوسان را پیش رو خواهد داشت.
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