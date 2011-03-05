فقر و کمبود اعتبارات در استان ثروتمند بوشهر قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد ازظهر شنبه در جمع کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اظهار داشت: استان بوشهر یک منطقه بین المللی است به گونه ای که درآمد عمده کشور از این استان تامین می شود و وجود فقر و نیازمندی در استان غیرقابل تصور است.
وی مردم بوشهر را مردمی نجیب و صاحب فرهنگی دیرینه عنوان کرد و افزود: مسئولان باید نگاه ویژه ای به استان داشته باشند.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: زیبنده نیست که 15 درصد جمعیت استان زیر پوشش نهادهای حمایتی قرارداشته باشند بنابراین مسئولان باید در فقرزدایی با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری کنند.
صفایی بوشهری بر ایجاد بانک خصوصی مرکز فنی و حرفه ای و کارگروه اقتصادی ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکیدکرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره مندی 85 هزار نفر از خدمات حمایتی این نهاد اشاره کرد و گفت: طرح توانمندسازی خانواده های نیازمند از اولویت برنامه های این نهاد است که با اجرای آن خانواده ها در ابعاد اقتصادی فرهنگی درمان و مسکن توانمند خواهند شد.
فرید محبی اضافه کرد: ایجاد یک هزار و 380 شغل پرداخت سهام عدالت آزادسازی 32 زندانی تامین جهیزیه 360 زوج و پرداخت مستمری مددجویان از جمله فعالیتهای ده ماه گذشته این نهاد بوده است.
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