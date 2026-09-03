به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان عصر پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، سامانه بارشی جدیدی از روز جمعه، ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵، مناطق جنوب و جنوب‌غرب استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر پایه این اطلاعیه، مخاطرات جوی ناشی از این سامانه شامل رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گرد و خاک محلی پیش‌بینی شده است.

مدیریت بحران استان کرمان اعلام کرد: فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند موجب طغیان رودخانه‌های فصلی، جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه شود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده، وزش باد شدید احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و بروز خسارت به بخش کشاورزی را به همراه دارد.

اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان ضمن اعلام آماده‌ باش به دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، به شهروندان توصیه کرد از توقف، اسکان و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً پرهیز کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم جابه‌جایی عشایر در زمان فعالیت سامانه، عدم پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره و نیز تسریع کشاورزان در جمع‌ آوری و برداشت محصولات تأکید شده است.