به گزارش خبرنگار مهر،فاطمه نژادی عصر پنج شنبه در دومین روز از دوره آموزشی«شهید میثم رضوان پور» با محوریت توانمندسازی شبکه سفیران مهربانی در رامسر، با اشاره به برگزاری دوره مقدماتی آموزشی ـ تربیتی کنشگران «شهید رضوانپور» از سوی معاونت اجتماعی سپاه قدس گیلان اظهارکرد:این دوره با هدف تربیت نیروهای آگاه، توانمند و اثرگذار در حوزه عفاف و حجاب، با حضور اساتید مجرب کشوری و استانی، برگزارشده است .
مسئول شبکه سفیران مهربانی استان گیلان با بیان اینکه این دوره فرصتی برای ارتقای دانش نظری و مهارتهای عملی اعضای شبکه سفیران مهربانی فراهم کرده است،افزود:در این دوره دو روزه، ۱۰۰ نفر از خواهران بسیجی نواحی مختلف استان گیلان در زمینه پوشش، عفاف و حجاب و جایگاه زن آموزش دیده اند.
وی گفت:در این دوره آموزشی مباحثی همچون نگاه تطبیقی اسلام، زن در اندیشه اسلامی و بررسی جایگاه زن در اندیشه پهلوی ارائه شد تا شرکتکنندگان با ابعاد فکری، فرهنگی و تاریخی این موضوعات آشنایی بیشتری پیدا کنند.
نژادی با بیان اینکه کارگاه ریشهیابی و بررسی علل بیحجابی در ایران و تاریخچه پوشش در جهان از دوران قدیم تا عصر معاصر از دیگر بخشهای این دوره بود، ادامه داد:این مباحث با هدف افزایش قدرت تحلیل کنشگران و آشنایی آنان با ریشهها و زمینههای شکلگیری برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح شد.
وی تصریح کرد:شرکتکنندگان در کارگاههای اصول مواجهه و مناظره در حوزه عفاف و حجاب، شیوههای گفتوگوی چهرهبهچهره، پاسخگویی به چالشها و شبهات و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان را فرا گرفتند.
مسئول شبکه سفیران مهربانی استان گیلان رویکرد اصلی این آموزشها را گفتوگو، اقناع، احترام به مخاطب و ارائه پاسخهای مستند و منطقی عنوان کردو گفت: پس از پایان دوره مقدماتی، فعالیتهای مطالعاتی، تحقیقاتی و میدانی شبکه سفیران مهربانی دنبال میشود .
وی با اشاره به استمرار دوره های آموزشی از برگزاری دوره تکمیلی در آینده خبر داد و افزود: انشاءالله با استمرار این آموزشها، کنشگران شبکه با آمادگی بیشتر در عرصه فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کرده و در مسیر تقویت عفاف، سلامت و آرامش جامعه نقشآفرینی خواهند کرد.
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