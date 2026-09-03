سهم پایین معدن در اقتصاد کشور؛ خام‌ فروشی مانع تحقق ارزش واقعی معادن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر عصر در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی، بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، اظهار کرد: خام‌ فروشی موجب از دست رفتن بخش مهمی از ارزش افزوده ذخایر معدنی می‌شود و آذربایجان‌ غربی برای بهره‌گیری واقعی از ظرفیت‌های معدنی خود باید به سمت توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید حرکت کند.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور و آذربایجان‌ غربی افزود: یکی از مسائل اساسی در حوزه معدن، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و میزان بهره ‌برداری واقعی از این ظرفیت‌هاست، چراکه بخشی از ذخایر معدنی کشور هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده و در برخی موارد نیز نبود دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی، مانع اکتشاف و استخراج اقتصادی شده است.



وی با تاکید بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری‌ های نوین در بخش معدن گفت: برای شناسایی ذخایر موجود در اعماق زمین و استخراج آنها به روش‌های جدید، باید از دانش تخصصی داخلی و خارجی و تجهیزات و ماشین‌آلات متناسب استفاده کرد.

لزوم استفاده از فناوری های جدید در حوزه معادن

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای ادامه داد: استفاده از فناوری‌های جدید علاوه بر افزایش سرعت و بهره ‌وری استخراج، می‌تواند میزان آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را نیز کاهش دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی را فراهم کند.



حجت الاسلام ذاکر با اشاره به سهم پایین معدن در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی که برخی کشورهای دارای ذخایر معدنی کمتر از ایران توانسته‌اند با اتکا به دانش و فناوری، سهم قابل توجهی از اقتصاد خود را به بخش معدن اختصاص دهند، سهم معدن در اقتصاد ایران همچنان با ظرفیت‌های واقعی کشور فاصله دارد.



وی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت اظهار کرد: این موضوع صرفا به معنای کسب درآمد از فروش مواد معدنی نیست، بلکه باید معدن بتواند نیازهای داخلی کشور و مواد اولیه صنایع مختلف را تأمین کند و ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد شود.



وی افزود: باید مشخص شود معادن آذربایجان‌غربی چه میزان از نیاز صنایع و مردم را تأمین می‌کنند و سهم واقعی این بخش در اقتصاد استان و کشور چقدر است. اگر مواد اولیه و محصولات معدنی بتوانند با قیمت مناسب در اختیار صنایع داخلی قرار گیرند، آثار فعالیت معدن در زندگی مردم و اقتصاد کشور نیز ملموس‌تر خواهد شد.

واحدهای فرآوری و صنایع پایین‌ دستی در معادن توسعه نیافته است

وی، ایجاد واحدهای فرآوری را یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش ارزش اقتصادی معادن دانست و گفت: یکی از مشکلات کشور این است که هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با ظرفیت ذخایر معدنی، واحدهای فرآوری و صنایع پایین‌ دستی را توسعه دهیم.



وی خام‌فروشی را در واقع به معنای واگذاری بخشی از ارزش ذخایر کشور بدون ایجاد ارزش افزوده کافی دانست و گفت: اگر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور انجام شود، علاوه بر افزایش درآمد، اشتغال و ظرفیت صنعتی نیز توسعه پیدا می‌کند.



حجت الاسلام ذاکر با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در حوزه طلا، سنگ و مصالح ساختمانی اظهار کرد: باید بررسی شود که چه میزان از مواد معدنی استان در داخل فرآوری می‌شود و چه میزان از ارزش افزوده این مواد در خارج از استان یا کشور ایجاد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات معدن‌کاران در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از ظرفیت بالایی در تولید مصالح ساختمانی برخوردار است، اما گاهی پس از پایان ذخیره یک محدوده معدنی، بهره‌بردار برای ادامه فعالیت در محدوده مجاور با موانع اداری و قانونی مواجه می‌شود.