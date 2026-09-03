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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

آموزش ۱۰۰ کنشگر گیلانی برای مواجهه ایجابی با چالش‌های عفاف و حجاب

آموزش ۱۰۰ کنشگر گیلانی برای مواجهه ایجابی با چالش‌های عفاف و حجاب

رامسر-معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان گفت: ۱۰۰ کنشگر اجتماعی گیلانی با هدف ارتقای مهارت‌ها و توانمندسازی برای مواجهه مؤثر و ایجابی با چالش‌های عفاف و حجاب آموزش دیدند.

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ مرتضی نورسته، عصر پنج شنبه در دومین روز ازدوره آموزشی «شهید میثم رضوان‌ پور» با محوریت توانمندسازی شبکه سفیران مهربانی در رامسر، با بیان اینکه امنیت و سلامت اجتماعی،از مؤلفه‌های مهم پایداری و آرامش جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در تقویت این دو مؤلفه دارد.

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان،افزود: در سایه امنیت و سلامت جامعه، آموزش و توانمندسازی کنشگران اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب ضرورت پیدا می‌کند تا افراد فعال در این عرصه بتوانند با شناخت درست مسائل، گفت‌وگویی منطقی، محترمانه و اثرگذار با اقشار مختلف جامعه داشته باشند.

وی تصریح کرد:با توجه به توطئه‌های دشمن در حوزه اجتماعی، به‌ویژه موضوع کشف حجاب، شبکه بسیج در حوزه عفاف و حجاب رویکردی کنشگرانه خواهد داشت و برای مقابله با جریان سازمان‌یافته کشف حجاب برنامه‌ریزی می‌کند.

آموزش ۱۰۰ کنشگر گیلانی برای مواجهه ایجابی با چالش‌های عفاف و حجاب

سرهنگ نورسته با بیان اینکه این کنشگری با رویکردی ایجابی دنبال می‌شود ، اظهار کرد: طراحی و اجرای سلسله عملیات‌های خیابانی و گفت‌وگومحور از اولویت‌های شبکه سفیران مهربانی است.

وی افزود: در این مسیر، فعالیت‌ها بر پایه آگاهی‌بخشی، اقناع، گفت‌وگو و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم انجام خواهد شد.

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی با اصول کلی مواجهه ایجابی و چهره‌ به‌چهره در حوزه عفاف و حجاب در محضر استادان آشنا می شوند، گفت: سفیران مهربانی دراین دوره آموزش‌های اولیه را برای ورود به عرصه کنشگری در این حوزه فرا می گیرند.

وی با ابراز امیدواری که آموزش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های مؤثر،هدفمند و مستمر در سطح جامعه خواهد بود،گفت: سرشبکه‌های سفیران مهربانی با بهره‌گیری از این ظرفیت، در مسیر تقویت امنیت، سلامت و آرامش اجتماعی گام برمی‌دارند.

کد مطلب 6936569

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