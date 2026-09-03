به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ مرتضی نورسته، عصر پنج شنبه در دومین روز ازدوره آموزشی «شهید میثم رضوان‌ پور» با محوریت توانمندسازی شبکه سفیران مهربانی در رامسر، با بیان اینکه امنیت و سلامت اجتماعی،از مؤلفه‌های مهم پایداری و آرامش جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در تقویت این دو مؤلفه دارد.

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان،افزود: در سایه امنیت و سلامت جامعه، آموزش و توانمندسازی کنشگران اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب ضرورت پیدا می‌کند تا افراد فعال در این عرصه بتوانند با شناخت درست مسائل، گفت‌وگویی منطقی، محترمانه و اثرگذار با اقشار مختلف جامعه داشته باشند.

وی تصریح کرد:با توجه به توطئه‌های دشمن در حوزه اجتماعی، به‌ویژه موضوع کشف حجاب، شبکه بسیج در حوزه عفاف و حجاب رویکردی کنشگرانه خواهد داشت و برای مقابله با جریان سازمان‌یافته کشف حجاب برنامه‌ریزی می‌کند.

سرهنگ نورسته با بیان اینکه این کنشگری با رویکردی ایجابی دنبال می‌شود ، اظهار کرد: طراحی و اجرای سلسله عملیات‌های خیابانی و گفت‌وگومحور از اولویت‌های شبکه سفیران مهربانی است.

وی افزود: در این مسیر، فعالیت‌ها بر پایه آگاهی‌بخشی، اقناع، گفت‌وگو و ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم انجام خواهد شد.

معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی با اصول کلی مواجهه ایجابی و چهره‌ به‌چهره در حوزه عفاف و حجاب در محضر استادان آشنا می شوند، گفت: سفیران مهربانی دراین دوره آموزش‌های اولیه را برای ورود به عرصه کنشگری در این حوزه فرا می گیرند.

وی با ابراز امیدواری که آموزش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های مؤثر،هدفمند و مستمر در سطح جامعه خواهد بود،گفت: سرشبکه‌های سفیران مهربانی با بهره‌گیری از این ظرفیت، در مسیر تقویت امنیت، سلامت و آرامش اجتماعی گام برمی‌دارند.