14روستای استان اردبیل آبرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد عباسی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات پروژه های آبرسانی روستاهای گرمی اظهار داشت: با آبرسانی به این تعداد روستا بیش از 900 خانوار از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 13 مجتمع آبرسانی نیز در نقاط مختلف استان در حال احداث می باشد، شاخص برخورداری روستاهای استان از آب شرب سالم و بهداشتی لوله کشی را 75 در صد عنوان کرد.

مدیرکل آبفا روستائی استان کل اعتبارات پروژه های آبرسانی روستایی استان را در سال جاری 81 میلیارد ریال برشمرد و افزود: امیدواریم در سال آینده با افزایش این اعتبارات در راستای بهره مندی روستاهای استان از آب شرب سالم تلاش کنیم.

وی همچنین از احداث چهار مجتمع آبرسانی در شهرستان گرمی خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل این پروژه ها 50 روستای این شهرستان از نعمت آب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

عباسی شاخص برخورداری روستاهای شهرستان گرمی از آب لوله کشی را 63 در صد اعلام کرد و ابراز داشت: کل اعتبارات آبرسانی روستایی شهرستان گرمی نیز در سال جاری 20 میلیارد ریال بویده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه پروژه های آبرسانی به شهرستان گرمی خاطر نشان کرد: در سال جاری سه مجتمع پرو‍ژه آبرسانی به روستاهای "شکرآب"، "هاچاکند" و "آرانچی" با 160 خانوار جمعیت به بهره برداری رسیده است.

فرماندار گرمی نیز در این جلسه طی سخنانی از پیشرفت ضعیف پروژه های آبرسانی روستائی انتقاد کرد و متذکر شد: علی رغم وعده های مسئولین آب و فاضلاب روستایی هنوز پروژه آبرسانی روستاهای گرمی هنوز به بهره برداری نرسیده است.

عزیز صحرائی روستای "مغوان" را از جمله این روستاها عنوان کرد و با بیان اینکه این روستا با گذشت هشت ماه هنوز تکمیل نشده است، خواستار تکمیل پروژه مجتمعهای آبرسانی در سال آینده شد.