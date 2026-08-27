https://mehrnews.com/x3cVjf ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6929983 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴ اجتماع مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت شهرکرد-مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت به خیابان آمدند. دریافت 12 MB کد مطلب 6929983 کپی شد مطالب مرتبط طنین فریاد «حیدر حیدر» در اجتماع شبانه مردم سلماس یکصد و هشتادمین شب تجمعات شفتیها در میدان فریاد همبستگی و وحدت در میدان آزادی سنندج طنینانداز شد مردم ارومیه همچنان پای نظام ایستاده اند یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم آزادشهر با رهبری برچسبها حماسه حضور تجمع مردمی فارسان
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