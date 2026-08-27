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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴

اجتماع مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت

اجتماع مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت

شهرکرد-مردم فارسان در صد و هشتادمین موج بعثت به خیابان آمدند.

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کد مطلب 6929983

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