مکانیزاسیون کشاورزی مانع تغییر کاربری اراضی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری افزود: حدود 25 درصد درآمد کشاورزان مازندران از محل فعالیت های کشاورزی بوده که در زندگی آنان اثرگذار است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد باید برای سودآور کردن کشاورزی گام هایی برداریم که مکانیزه کردن بخش کشاورزی یکی از این اقدامات در راستای سودآور کردن کشاورزی است.

فرزانه، با اشاره به شاخص های کمی و کیفی ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان تصریح کرد: در خصوص شاخص کیفی باید مدیریت را به مزارع ببریم.

وی اظهار داشت: چنانچه دو شاخص کمی و کیفی را همزمان افزایش دهیم توانسته ایم ضریب مکانیزاسیون عمده ای را ارتقاء دهیم.

فرزانه، با اشاره به رتبه نخست مازندران در تولید برنج کشور خطرنشان کرد: مازندران به عنوان استان پایلوت مکانیزه کردن کشاورزی مورد توجه قرار گرفته که این مسئله دارای اهمیت است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران یادآور شد: برای سودآور کردن کشاورزی باید ضایعات را کاهش دهیم.

وی افزود: چنانچه نتوانیم کشاورزی را مکانیزه کنیم در آینده جوانان نمی توانند کشاورزی سنتی را مانند پدران خود انجام دهند و در نتیجه در تبدیل اراضی کشاورزی سرعت داده می شود.

فرزانه با بیان اینکه جوان رغبت نمی کند کشاورزی را ادامه دهد اظهار داشت: به همین دلیل اقدام به فروش زمین کشاورزی و استفاده از سرمایه در حوزه دیگری می کند که کشاورزی استان با خطر مواجه می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران اظهار داشت: از 50 خوشه صنعتی تعریف شده کشور،چهار خوشه در مازندران فعالیت می کند.

ابراهیم گوهردهی افزود: خوشه ادوات کشاورزی، مصنوعات چوبی، قزل آلای هراز و گل و گیاه نوشهر و چالوس از جمله خوشه های صنعتی فعال در مازندران هستند که در دستور کار حمایتی این سازمان قرار دارد.

