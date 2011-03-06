70 میلیارد ریال برای جاده جنگل گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در بازدید از پروژه جاده جنگل گلستان، پیشرفت فیزیکی این طرح را مطلوب ارزیابی و بر تسریع عملیات ساخت آن تاکید کرد.

وی اظهار داشت: چهار پل این محور70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل این پل ها ساخت این طرح پایان می یابد.

براساس اعلام کارشناسان، جاده آسیایی گرگان - مشهد موسوم به جاده جنگل گلستان حدود 50 کیلومتر طول دارد که 30 کیلومتر آن از داخل پارک می گذرد و دو قسمت پارک را از هم جدا می کند.

ساخت این جاده به مصوبه ای در سال 82 از سوی دولت وقت برمی گردد که مقرر شد برای افزایش دسترسی به پارک و امداد رسانی به برخی روستاهای حاشیه در معرض خطر سیل، این جاده احداث شود.

گفتنی است هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی ، جواد قناعت استاندار گلستان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در پروژه راه جنگل گلستان تعیین کرد.

همچنین استاندار گلستان از آبشار لوه که بصورت هفت طبقه ودر منطقه گالیکش قرار دارد و یکی از جاذبه های بکر وطبیعی استان است بازدید کرد.