انتقاد از عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی جرف نماینده آبادان در ادامه روند استیضاح وزیر نیرو در صحن علنی مجلس به عنوان موافق استیضاح در جایگاه قرار گرفت و گفت: متاسفانه وزیر نیرو پس از ده ها نشست، تذکر و سئوال که نمایندگان از ایشان داشتند نتوانستند جواب قانع کننده ای به مجلس و مردم بدهند بنابراین نمایندگان مجلس مجبور به استیضاح ایشان شدند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی از سوی وزارت نیرو متوجه جامعه است افزود: یکی از مشکلات وعده ها و مصوبات سفرهای استانی دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری است که به دلایلی مصوبات این سفرها در حوزه وزارت نیرو در استانها اجرایی نشده است.

موسوی جرف با مطرح کردن این سئوال که اگر این مصوبات قابلیت اجرایی ندارند چرا تصویب شده اند، افزود: متاسفانه وزیر نیرو اقدام به بهره برداری از پروژه های تکمیل نشده و ناقص در استانها کرده است و این نارضایتی عمومی را در استانها افزایش داده است. به عنوان مثال انتقال آب شرب به آبادان از جمله این پروژه های تکمیل نشده و ناقص است که با بهره برداری از آن موجب شده مردم آبادان حتی یک قطره از این آب شرب را به دلیل عدم کیفیت آن استفاده نکنند.

وی همچنین با اشاره به تاخیر بسیار زیاد در انجام پروژه ها در حوزه وزارت نیرو گفت: مقام معظم رهبری در سال 68 کلنگ پروژه آبیاری و زهکشی خوزستان زندند اما این پروژه هنوز افتتاح نشده است آیا این به معنی تلف کردن بیت المال نیست؟

نماینده آبادان افزود: تاخیر در اجرای مصوبات دولت درباره فاضلاب نیز از جمله مواردی است که باید وزیر نیرو به آن پاسخ دهد.

وی تاکید کرد: آقای نامجو باید جواب های قانع کننده و زمان بندی مشخصی برای اجرای مصوبات هیئت دولت در استانها داشته باشد چرا که در غیر این صورت وعده های رئیس جمهور به مردم نه تنها مشکلات مردم در استانها را بیشتر می کند بلکه نارضایتی را نیز در میان مردم افزایش می دهد چرا که مردم پس از تصویب مصوبات به سراغ نمایندگان می آیند و از آنها می خواهند نتیجه این مصوبات و اجرایی شدن آنها را اعلام کنند.