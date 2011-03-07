میزان وصول درآمدهای عمومی گلستان 116 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر یکشنبه در حاشیه ستاد درآمد استان افزود: همچنین این میزان وصول درآمد، در مقایسه با پارسال 35.5 درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: در این مدت از سال 89، میزان وصول درآمدهای عمومی 11 دستگاه اجرایی استان بیش از مصوب بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان ضمن تاکید بر وصول درآمدهای عمومی استان، اظهارداشت: ‏تحقق این امر، عزمی همگانی را در استان می طلبد.‏

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وی گفت: وصول درآمدهای عمومی سبب افزایش تخصیص اعتبارات استانی می شود.

در چهارمین جلسه ستاد درآمد استان گلستان ضمن اینکه دستگاههای اجرایی عضو ستاد، گزارشاتی از میزان درآمدهای مصوب ارائه کردند.

همچنین مقرر شد طی جلسات آتی، پایه ها و جزئیات آماری درآمدهای استان، شناسایی و مشخص و اطلاعات بخشهای درآمد زا به روز رسانی شود و بر افزایش تعامل اصناف و مالیاتهای مستقیم نیز تاکید شد.