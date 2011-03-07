به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان در مراسم آغاز به کار مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران گیلان در سخنانی با بیان اینکه جایگاه و خاستگاه حرکت‌های ضد مستکبرانه در حوزه‌های علمیه است، افزود: کسانی که می‌خواهند جواب دشمن شکنی برای دشمن داشته باشند، باید به حوزه‌های علمیه کمک کنند.



وی با اشاره به اینکه دشمن با تمام تجهیزات برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران به میدان آمده است، اظهار داشت: گر می‌خواهیم آرامش فرهنگی بر کشور حاکم باشد و بر دشمن غلبه کنیم، باید با پیروی از رهبر انقلاب و با خاستگاه حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه‌های علمیه خواهران به دشمن جواب دهیم.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: از ائمه جمعه خواست تا مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران را در انجام وظایفش یاری رسانند.



ابراهیمیان با اشاره به وجود ۵ مدرسه علمیه خواهران در استان گیلان این تعداد مدرسه را برای جمعیت استان گیلان ناکافی دانست و افزود: از نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در آینده باید ۱۳ مدرسه علمیه خواهران باید به مدارس عملیه موجود در استان گیلان افزوده شود.



وی با اشاره به برخاستن دانشمندان و دلیران بزرگ از سرزمین گیلان در طول تاریخ تصریح کرد: امروز نیز در برابر جنگ فرهنگی قرار داریم و به خیزش فرهنگی در برابر این جنگ نیاز داریم.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز راه‌اندازی مدیریت‌های منطقه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران در سال ۸۰ در استان تهران یادآور شد: از سال گذشته و با مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه مدیریت‌های استانی در هر یک از استان‌های کشور به منظور بهره‌مندی از امکانات نیروی انسانی و منابع انسانی راه‌اندازی می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه حوزه‌های علمیه خواهران استان گیلان تا پیش از این به صورت مشترک با استان‌های زنجان و قزوین مدیریت می‌شد، از تلاش‌های مدیر منطقه‌ای قزوین به دلیل تلاش‌هایش در زمان تصدی مدیریت این منطقه تقدیر کرد.



ابراهیمیان تعداد طلاب خواهر مشغول به تحصیل و فارغ‌التحصیل استان گیلان را حدود ۸۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: از مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران گیلان انتظار می‌رود ضمن ارتقاء سطح کیفی مدارس علمیه خواهران موجود به افزایش متوازن کمی مدارس کمک کند