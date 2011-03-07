3 درصد جمعیت خراسان شمالی عضو کتابخانه های عمومی هستند

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: براساس وضعیت مطلوب سال 1404، باید 42 درصد جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی شوند.

وی با بیان اینکه در ابتدای امسال 288 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان موجود بود تصریح کرد: با تلاشی که برای افزایش سرانه کتاب در استان داشتیم اکنون 330 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است که تا سال 93 باید به یک میلیون و 500 هزار جلد افزایش یابد.



وی افزود: طبق هدف گذاریهایی که برای توسعه استان در نظر گرفته شده است باید در سال 93 تعداد کتابخانه های عمومی در استان به 120 باب برسد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر 49 کتابخانه فعال در استان وجود دارد که 22 کتابخانه عمومی مشارکتی دیگر نیز به این رقم افزوده خواهد شد.



وی همچنین سرانه امانت را براساس استاندارد 350 جلد کتاب به ازای هر 100 نفر عنوان و خاطر نشان کرد: سرانه امانت این استان در ابتدای امسال 26.12 جلد بود و در پایان آذر ماه با رشد 82 درصدی به 47.56 صدم جلد کتاب رسید.



به گفته مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی از آنجایی که 52 درصد جمعیت استان روستایی است، باید توسعه همراه با عدالت در روستاها مدنظر قرار گیرد.



وی با بیان این که تعداد کتابخانه های روستایی استان تا پایان برنامه پنجم باید به 45 باب برسد تصریح کرد: اگر چه در سال جاری با افزایش هفت باب کتابخانه روستایی حق انتفاع تعداد کتابخانه های روستایی به 17 باب رسیده و 18 باب نیز در دست احداث است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.



