طهماسبی: ۵۰۲ هزار جلد کتاب در خراسان شمالی امانت داده شد

علیاکبر طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان خراسان شمالی طی سال جاری ۵۰۲ هزار و ۱۴۹ جلد کتاب از ۷۳ باب کتابخانه عمومی به امانت گرفتهاند.
وی با بیان اینکه نرخ امانت کتاب در خراسان شمالی به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۵۷ جلد است، افزود: به طور متوسط ماهانه ۵۵ هزار نسخه کتاب از کتابخانههای عمومی استان به امانت میرود و در همین بازه زمانی، حدود ۹۰ هزار نفر به این مراکز فرهنگی مراجعه میکنند.
سرپرست کتابخانههای عمومی خراسان شمالی ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و ۲۷ هزار جلد کتاب در کتابخانههای عمومی موجود است و سرانه کتاب به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۱۲۳ جلد محاسبه میشود.
وی با اشاره به تعداد کتابخانهها در خراسان شمالی گفت: ۷۳ باب کتابخانه فعال در خراسان شمالی وجود دارد که شامل ۶۶ باب کتابخانه نهادی و ۷ باب کتابخانه مشارکتی است.
طهماسبی همچنین از زیربنای کتابخانهها خبر داد و افزود: مجموع زیربنای کتابخانههای عمومی خراسان شمالی ۲۵ هزار و ۶۳۲ متر مربع است و سرانه زیربنا به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۲.۹۲ متر مربع برآورد میشود.
وی تعداد اعضای کتابخانههای عمومی خراسان شمالی را ۴۷ هزار و ۹۱۳ نفر اعلام کرد و گفت: نرخ عضویت ۵.۴۹ نفر و سرانه مراجعه به کتابخانهها به ازای هر ۱۰۰ نفر بیش از ۸۲۱ مورد است.
سرپرست کتابخانههای عمومی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت مناطق روستایی تصریح کرد: با وجود جمعیت حدود یک میلیون نفر و بیش از ۸۰۰ روستا، تنها ۳۳ روستای پرجمعیت از کتابخانه عمومی برخوردار هستند و بسیاری از روستاها همچنان به این امکانات فرهنگی دسترسی ندارند.
وی بیان کرد: کتابخانهها در بسیاری از روستاها تنها مرکز فرهنگی محسوب میشوند و استقبال کودکان و نوجوانان از این فضاها بالا است، چراکه امکانات تفریحی و فرهنگی دیگری در این مناطق وجود ندارد.
طهماسبی در پایان تأکید کرد: با توجه به سیاست نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای تبدیل کتابخانهها به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی، توسعه این مراکز در مناطق روستایی ضروری است.
