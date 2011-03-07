  1. هنر
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

برگزیدگان جشنواره شعر "قاف" معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره شعر "قاف" معرفی شدند

جشنواره شعر "قاف" یکشنبه 15 اسفند با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "ق" ( و قاف حرف آخر عشق است) توسط کانون اندیشه دانشجوی مسلمان با همکاری حوزه هنری و با همراهی شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خانه شهریاران جوان در دو بخش کلاسیک و نو و با موضوع آزاد برگزار شد.

 در ابتدای این مراسم حیدر نجفی دبیر جشنواره شعر "قاف" عنوان کرد: برگزاری این جشنواره یک نگاه متفاوت به حوزه ادبیات داشت و نمایانگر حرکت تازه‌ای از سوی کانون اندیشه دانشجوی مسلمان است.

وی  ادامه داد: ‌کانون اندیشه دانشجوی مسلمان تلاش کرد با برگزاری این جشنواره حق خود را نسبت به حوزه شعر و ادبیات و شاعران نام آشنایی این عرصه ادا کند.

دبیر جشنواره شعر "قاف" برگزاری جشنواره شعر قیصر امین پور را به عنوان شاعر نام آشنایی انقلاب نشان‌دهنده دغدغه گروه دانشجویان ایران دانست و افزود:‌ تلاش می‌کنیم این جشنواره در سالهای بعد نیز برگزار شود.

 نجفی تعداد آثار رسیده به این جشنواره را 600 اثر اعلام کرد و افزود:‌ این آثار از دانشجویان 10 دانشگاه فنی تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

 وی ادامه داد: داوری آثار رسیده به جشنواره در بخش شعر کلاسیک بر عهده اسماعیل امینی، سعید بیابانکی و محمود حبیبی کسبی و در بخش شعر نو بر عهده مصطفی علی‌پور، علی‌محمد مودب و مهدی مظفری ساوجی بود.

 پس از پایان سخنان دبیر جشنواره، عبدالجبار کاکایی، گروس عبدالملکیان و محمود حبیبی کسبی و قربان ولیئی اشعار خود را برای حضار خواندند و نفرات برگزیده اعلام شدند.

 در بخش شعر کلاسیک، علیرضا رجبعلی زاده کاشانی، علی فردوسی و حسین جنت مکان و در بخش شعر نو، محسن کشاورز، امیرمعینی و کیانوش خان‌محمدی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در مراسم اختتامیه جشنواره شعر "قاف" علاوه بر شاعران و علاقه‌مندان ادبیات، خانواده زنده‌یاد قصر امین پور نیز حضور داشتند.
 

کد مطلب 1268934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها