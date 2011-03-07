برگزیدگان جشنواره شعر "قاف" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "ق" ( و قاف حرف آخر عشق است) توسط کانون اندیشه دانشجوی مسلمان با همکاری حوزه هنری و با همراهی شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خانه شهریاران جوان در دو بخش کلاسیک و نو و با موضوع آزاد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حیدر نجفی دبیر جشنواره شعر "قاف" عنوان کرد: برگزاری این جشنواره یک نگاه متفاوت به حوزه ادبیات داشت و نمایانگر حرکت تازهای از سوی کانون اندیشه دانشجوی مسلمان است.
وی ادامه داد: کانون اندیشه دانشجوی مسلمان تلاش کرد با برگزاری این جشنواره حق خود را نسبت به حوزه شعر و ادبیات و شاعران نام آشنایی این عرصه ادا کند.
دبیر جشنواره شعر "قاف" برگزاری جشنواره شعر قیصر امین پور را به عنوان شاعر نام آشنایی انقلاب نشاندهنده دغدغه گروه دانشجویان ایران دانست و افزود: تلاش میکنیم این جشنواره در سالهای بعد نیز برگزار شود.
نجفی تعداد آثار رسیده به این جشنواره را 600 اثر اعلام کرد و افزود: این آثار از دانشجویان 10 دانشگاه فنی تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی ادامه داد: داوری آثار رسیده به جشنواره در بخش شعر کلاسیک بر عهده اسماعیل امینی، سعید بیابانکی و محمود حبیبی کسبی و در بخش شعر نو بر عهده مصطفی علیپور، علیمحمد مودب و مهدی مظفری ساوجی بود.
پس از پایان سخنان دبیر جشنواره، عبدالجبار کاکایی، گروس عبدالملکیان و محمود حبیبی کسبی و قربان ولیئی اشعار خود را برای حضار خواندند و نفرات برگزیده اعلام شدند.
در بخش شعر کلاسیک، علیرضا رجبعلی زاده کاشانی، علی فردوسی و حسین جنت مکان و در بخش شعر نو، محسن کشاورز، امیرمعینی و کیانوش خانمحمدی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در مراسم اختتامیه جشنواره شعر "قاف" علاوه بر شاعران و علاقهمندان ادبیات، خانواده زندهیاد قصر امین پور نیز حضور داشتند.
