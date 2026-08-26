جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، غلامحسین زیبا فرماندار کنگان،حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور · مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، حجةالاسلام والمسلمین یمینی مدیر مرکز اسلامی بوشهر، علما و ائمه‌ جمعه و جماعات اهل سنت و شیعه، اعضای شورای اداری شهرستان کنگان و جمعی از علما، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه، در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و بر اهمیت وحدت و همدلی میان مسلمانان و نقش آن در انسجام و اقتدار جامعه اسلامی تأکید کرد.

از دیگر بخش‌های این مراسم، اجرای برنامه قرآنی توسط سید طاها حسینی، قاری بین‌المللی قرآن کریم بود که با استقبال حاضران همراه شد.

همچنین همزمان با برگزاری این جشن، میز خدمت هفته دولت با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برپا شد و مردم روستای پرک و مناطق پیرامونی فرصت یافتند مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم با مسئولان مطرح و پیگیری کنند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، اجرای گروه تواشیح ، تجلیل از خانواده شهدا، اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

این برنامه با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، تقویت فرهنگ وحدت و همدلی میان مسلمانان، ایجاد شور و نشاط معنوی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت و همچنین تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان برگزار شد.