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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

۸۰ پروژه با اعتبار ۶۸۳ میلیارد تومان در گیلانغرب اجرا می‌شود

۸۰ پروژه با اعتبار ۶۸۳ میلیارد تومان در گیلانغرب اجرا می‌شود

کرمانشاه - فرماندار گیلانغرب از اجرای ۸۰ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۶۸۳ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۸۰ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۶۸۳ میلیارد تومان در شهرستان اجرا می‌شود که بخشی از آنها به بهره‌برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی بخش دیگری نیز آغاز می‌شود.

وی با تبریک هفته دولت و هفته وحدت افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات به توسعه زیرساخت‌های شهرستان اختصاص یافته و در حوزه راه‌های مواصلاتی ۳۷۴ میلیارد تومان، عمران شهری ۱۰۴ میلیارد تومان و عمران روستایی بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

فرماندار گیلانغرب، آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور اسلام‌آبادغرب ـ سرمست را یکی از مهم‌ترین طرح‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه از مطالبات جدی مردم بوده که عملیات اجرایی آن در دو جبهه و با اعتباری بیش از ۲۷ میلیارد تومان آغاز شده است.

رضایی ادامه داد: در بخش عمران شهری و شهرداری‌ها بیش از ۹۷ میلیارد تومان، برای اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق شهری و روستایی بیش از ۵۴ میلیارد تومان و در حوزه ورزش و جوانان نیز بیش از ۱۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین در بخش عمران روستایی و بنیاد مسکن ۸ میلیارد تومان، حوزه آب و فاضلاب ۶ میلیارد تومان و برای طرح‌های جهاد کشاورزی و حوزه آب و خاک نیز بیش از ۳۴ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به میزبانی این شهرستان از زائران اربعین حسینی بیان کرد: میزبانی از زائران عتبات عالیات در ایام اربعین یکی از مطالبات دیرینه مردم بود که پس از سال‌ها پیگیری، امسال برای نخستین‌بار گیلانغرب به عنوان یک شهرستان مرزی و دومین شهر مقاوم کشور این میزبانی را تجربه کرد.

رضایی در ادامه به ظرفیت‌های مرز سومار در توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت: سومار یکی از مبادی مهم مرزی استان کرمانشاه و پس از مرز خسروی، دومین مرز استان در حوزه صادرات به عراق محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق مرز سومار انجام می‌شود و با توجه به ظرفیت‌های موجود، روند افزایش صادرات و رونق فعالیت‌های اقتصادی در این مرز همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6928837

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