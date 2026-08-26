حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۸۰ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۶۸۳ میلیارد تومان در شهرستان اجرا میشود که بخشی از آنها به بهرهبرداری خواهد رسید و عملیات اجرایی بخش دیگری نیز آغاز میشود.
وی با تبریک هفته دولت و هفته وحدت افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات به توسعه زیرساختهای شهرستان اختصاص یافته و در حوزه راههای مواصلاتی ۳۷۴ میلیارد تومان، عمران شهری ۱۰۴ میلیارد تومان و عمران روستایی بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
فرماندار گیلانغرب، آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور اسلامآبادغرب ـ سرمست را یکی از مهمترین طرحهای شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه از مطالبات جدی مردم بوده که عملیات اجرایی آن در دو جبهه و با اعتباری بیش از ۲۷ میلیارد تومان آغاز شده است.
رضایی ادامه داد: در بخش عمران شهری و شهرداریها بیش از ۹۷ میلیارد تومان، برای اصلاح و بهینهسازی شبکه برق شهری و روستایی بیش از ۵۴ میلیارد تومان و در حوزه ورزش و جوانان نیز بیش از ۱۱ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین در بخش عمران روستایی و بنیاد مسکن ۸ میلیارد تومان، حوزه آب و فاضلاب ۶ میلیارد تومان و برای طرحهای جهاد کشاورزی و حوزه آب و خاک نیز بیش از ۳۴ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
فرماندار گیلانغرب با اشاره به میزبانی این شهرستان از زائران اربعین حسینی بیان کرد: میزبانی از زائران عتبات عالیات در ایام اربعین یکی از مطالبات دیرینه مردم بود که پس از سالها پیگیری، امسال برای نخستینبار گیلانغرب به عنوان یک شهرستان مرزی و دومین شهر مقاوم کشور این میزبانی را تجربه کرد.
رضایی در ادامه به ظرفیتهای مرز سومار در توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت: سومار یکی از مبادی مهم مرزی استان کرمانشاه و پس از مرز خسروی، دومین مرز استان در حوزه صادرات به عراق محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق مرز سومار انجام میشود و با توجه به ظرفیتهای موجود، روند افزایش صادرات و رونق فعالیتهای اقتصادی در این مرز همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما