شکارچیان غیرمجاز گراز وحشی در دالاهو دستگیر شدند

کیوان خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شهرستان دالاهو خبر داد و اظهار کرد: این افراد در پی گزارشهای همیاران و دوستداران محیط زیست و پس از بررسیهای مأموران یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: پس از دریافت گزارشهای موثق درباره وقوع شکار غیرمجاز در مناطق طبیعی شهرستان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست دالاهو بلافاصله بررسی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دالاهو ادامه داد: محیطبانان با انجام رصد اطلاعاتی، پایش منطقه و شناسایی محل حضور متخلفان، با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان عملیات مشترکی را برای دستگیری شکارچیان انجام دادند.
خسروآبادی گفت: در جریان این عملیات، خودرو متخلفان توقیف و شکارچیان غیرمجاز دستگیر شدند و مأموران یک رأس گراز وحشی و ادوات مورد استفاده در شکار را از آنها کشف و ضبط کردند.
وی تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه اولیه و مستندسازی تخلف، پرونده برای رسیدگی قضایی، تعیین میزان ضرر و زیان واردشده به محیط زیست و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دالاهو ضمن قدردانی از همکاری همیاران محیط زیست و نیروهای انتظامی شهرستان، از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، تخریب، صید یا شکار غیرمجاز، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
خسروآبادی خاطرنشان کرد: گزارش بهموقع مردم و دوستداران طبیعت میتواند در شناسایی سریع متخلفان و جلوگیری از آسیب به حیات وحش و محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.
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