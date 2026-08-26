به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد خطیب و امام جمعه موقت تهران در مراسم گرامیداشت دولتمردان شهید انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته وحدت ، اظهار کرد : در چنین روزهایی شهدای عالیقدر دولت که در پیشاپیش ملت بزرگ ایران جان پاک خود را برای عزت و اقتدار و عظمت ملت بزرگ ایران تقدیم داشتند و کشور در جایگاهی از شکوه و جلال و عظمت قرار گرفت.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: مراحل حرکت ملت ایران و ملت اسلام را با الهام از آیات علی علیهالسلام در نهجالبلاغه باید بازخوانی کرد و نخستین مرحله از تولد این حرکت عظیم مردم مسلمان ایران، شکلگیری انقلاب اسلامی بود؛ انقلاب اسلامی یعنی حرکتی که اولاً امام و پیشوا و پرچمدار آن، یک فقیه حکیم، فرهیخته و تاریخساز قرار داشت که شخصیت او، یک شخصیت دینی، اسلامی و انقلابی، شکلگرفته از مدرسه پیامبر اکرم بود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: ملتی که در کنار امام ایستادند و این انقلاب را آفریدند و خلق کردند، ملت مسلمان ایران بودند که آنان را با هویت ملی ایرانی و هویت ناب اسلامی میشناختیم؛ لذا انقلاب، انقلاب اسلامی ملت ایران بود.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: مرحله دوم از مراحل حرکت ملت عزیز ایران، شکلگیری نظام اسلامی بود. انقلاب، راه را برای تدوین قانون اساسی هموار کرد؛ قانون اساسی مترقی که نزدیک نیم قرن است راهبرد ملت عزیز ایران را تعریف میکند و دقیقاً منطبق بر اصول و مبانی ناب اسلام و قرآن و مدرسه پیامبر و اهلبیت صلواتالله علیهم اجمعین است.
وی افزود: نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی اسلامی شکل گرفت؛ قانون اساسی که بر دو رکن کلیدی استوار است. جمهوریت آن در آرای مردم، حضور مردم در کنار صندوقهای رأی و حضور آنان در حرکتهای عظیم اجتماعی و سیاسی عینیت یافته است که شما نمونهای از نمونههای برجسته آن را در جنگ سوم و جنگ هرمز مشاهده میکنید و اسلامیت آن نیز در حضور یک فقیه عادل، صالح و شایسته در رأس هرم قدرت است.
وی در ادامه عنوان کرد: در گام دوم، نظام اسلامی شکل گرفت؛ گام سوم، دولت اسلامی است؛ گام چهارم از نگاه قاعده، شکلگیری جامعه و نهایتاً تمدن اسلامی است. اما بنده در این دقایق بر دولت اسلامی تمرکز دارم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد بیان کرد: قائد شهید، قدسالله نفسه الزکیه، بارها میفرمودند ما با دولت اسلامی فاصله داریم. دولت اسلامی همان چیزی است که پیامبران الهی، قرآن کریم، رسول مکرم اسلام و امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیهالسلام برای ساخت و شکلگیری آن حرکت خود را آغاز کردند. نظام اسلامی و دولت اسلامی، ارکان محوری حرکت انبیای الهی در طول تاریخ بودهاند.
وی افزود: انبیای الهی برای ساخت جامعهای در تراز، به تعبیر قرآن، «لیقوم الناس بالقسط» آمدهاند؛ جامعهای که انسانهای تربیتیافته، آراسته به علم، فضایل اخلاقی و عدالت در آن قیام به عدالت داشته باشند. چنین جامعهای، جامعهای است که عموم انسانها در سایه دانش، معرفت، ایمان و عمل صالح، قیامشان قیام به عدالت باشد؛ یعنی اگر میایستند، بر اساس وظیفه الهی است، مینشینند بر اساس تکلیف است، جنگ میکنند بر اساس آموزههای قطعی عقلانی و دینی و صلح میکنند بر اساس آموزههای قطعی عقلانی و دینی. حرکت آنان الهامگرفته از مبانی اعتقادی، عقلانی و ایمانی است؛ لذا قیامشان، قیام عدالت است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: این جامعه را نمیتوان بدون نظام اسلامی ساخت. دولت الهی و ایرانی و دولت منطبق بر آموزههای قرآن میتواند راه را برای ساخت یک جامعه اسلامی هموار کند. بنابراین، شکلگیری دولت اسلامی هدف انبیای الهی در طول تاریخ است و در سایه ساخت دولت اسلامی، ساخت جامعهای عدالتمحور تحقق مییابد که انشاءالله در زمان ظهور امام عصر ارواحنا فداه، شاهد شکلگیری دولت اسلامی در گستره کره خاکی خواهیم بود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: دولت اسلامی، دولت مردم است. نزدیک نیم قرن شاهدیم ملت ایران و امروز ملت اسلام، ملت عراق، ملت لبنان، ملت فلسطین و ملل مسلمان در جهان در کنار نظام اسلامی ایستادهاند؛ بنابراین نظام اسلامی، دولت اسلامی، دولت منتخب و مورد حمایت ملت مسلمان است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: در نظام اسلامی، تفکر و اندیشه باید مدیریت جامعه را در دست داشته باشد و علم باید جامعه را اداره کند. علمای عادل، علما و کسانی که در کنار مظلوم هستند، از ویژگیهای حاکمان در دولت اسلامی به شمار میروند.
وی افزود: قرآن کریم در توصیف دو دولت مقتدر، دولت حضرت داوود و حضرت سلیمان، بر علم و مدیریت تأکید میفرماید. در دولت اسلامی، مدیران و دولتمردان باید آراسته به دانش، علم، معرفت، ایمان، تقوا و عدالت باشند. اگر نظام اسلامی در دانش جایگاه برجستهای نداشت، امروز در این جایگاه قرار نمیگرفت.
وی عنوان کرد: این پیروزیهای بزرگ، صفات سیاسی و این شکست تلخی که ملت عزیز ایران، دولتمردان و فرماندهان دلیر بر عالم قدرت اتمی جهان تحمیل کردند، دستاورد علم، دانش، انگیزه، تقوا و عدالت بود. ایران از همه توان خود برای فراهم آوردن بستر رشد دانش و تولید استفاده کرده است تا به سوی قله بلند مرجعیت علمی جهان حرکت کند و دانش را در حوزههای متنوع، مانند هستهای، لیزر، حوزه دفاعی کشور و حوزههای مختلف، به فناوری تبدیل کند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد بیان کرد: علم و دانش، سنگبنای قدرت و دولت اسلامی و مسیر حرکت کشور به سوی دانش و مدیریت است. دولتمردانی مانند شهید رجایی و آیتاللهها و شخصیتهایی که از سالها قبل از پیروزی انقلاب در انتظار شهادت بودند، زندانهای رژیم شاهنشاهی را برای خلق قدرت در راستای عزت و اقتدار ایران تحمل کردند و آماده ملاقات خدای متعال بودند.
وی افزود: مردانی که با آراستگی به دانش، علم، معرفت، ایمان و عدالت به استقبال شهادت رفتند، از شخصیتهای برجسته تاریخ اسلامی بودند. شهید کلانتری، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید امیر و مردانی مانند شهید تهرانیمقدم، با علم، دانش و مدیریت، در خلق قدرت برای ایران نقشآفرین بودند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: شهدای هستهای ایران و این مردم عالم و دولتمردان شهید، نشان دادند که قدرت هستهای امروز کشور، دستاورد تلاش علمی و مدیریت شایسته دیروز آنان است. وزیر محترم اطلاعات، روحانی با تجربه طولانی در حوزه امنیت، با عشق و آمادگی برای شهادت، و وزیر نفت که سالها در اسارت بود و مقاوم ایستاد، نمونههایی از دولت اسلامی هستند.
وی عنوان کرد: جوانان عزیز انقلاب اسلامی به حضور چنین مردانی مفتخرند؛ شهید امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پرتلاش، و شهید لاریجانی، عالم فرهیخته، هوشمند و پرتوان، با بهرهگیری از تجارب متراکم و اندوختهشده در حوزههای مختلف، در مسیر دفاع از ملت بزرگ ایران جان پاک خود را تقدیم کردند و از عزت، شرف و عظمت ملت بزرگ ایران دفاع کردند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد بیان کرد: این شهیدان، ستارگانی بودند که در آسمان درخشیدند و به عنوان دولتمردان در تراز سازنده دولت اسلامی شناخته شدند. امیدوارم خداوند متعال به همه دولتمردان، رئیسجمهور محترم، رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضاییه و همه کسانی که در کنار آنان هستند، توفیق دهد تا با استفاده از ظرفیتهای کلان، ایران را در جایگاهی برتر از قدرت قرار دهند.
وی افزود: مسیر عزت و عظمت ملت ایران، ملت اسلام و محور مقاومت را همراه خداوند متعال قرار دهند و خداوند همه آنان را از بهترین امدادهای خود بهرهمند بفرماید؛ مردانی که جان خود را در کف دارند و به استقبال شهادت میروند.
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