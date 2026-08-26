نمایشگاه پاییزه در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه در نشست کمیته نمایشگاهی شهرستان، اظهار کرد: همزمان با روزهای پایانی شهریورماه و در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان بوشهر از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، گفت: نمایشگاه‌های پاییزه فرصت مهمی برای عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها هستند و برپایی آن‌ها نقش مؤثری در تأمین نیازهای خانواده‌ها با هزینه‌ای مناسب‌تر خواهد داشت.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه این رویداد همه ساله همزمان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید پیش‌بینی می‌شود، افزود: این نوع نمایشگاه‌ها با مدیریت اتاق اصناف بوشهر و همکاری صمت جهادکشاورزی و شرکت نمایشگاهی استان بوشهر فعالیت خود را به صورت فصلی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی و واحدهای اقتصادی خرد و متوسط، تصریح کرد: رویکرد دولت در برگزاری نمایشگاه‌های فصلی تنها پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان نیست، بلکه حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان است که در شرایط اقتصادی کنونی نیازمند فضای مناسب برای عرضه محصولات خود هستند.

فرماندار بوشهر همچنین در ادامه توضیحات خود، بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند بستری برای تقویت چرخه تولید و عرضه فراهم آورد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه پاییزه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر تا ۲۷ شهریورماه فعال است، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه نوشت‌افزار ،کیف کفش پوشاک و مایحتاج خانواده با کیفیت خوب مطمئن و قیمت مناسب عرضه خواهد شد.