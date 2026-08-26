کارمندان نمونه شهرستان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بوشهرذ عصر چهارشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای قشر کارمند، اظهار کرد: سال گذشته برای همه ما سالی مهم بود چرا که حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن تمام قوانین بین‌الملل بار سنگینی بر دوش نظام اداری کشور گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت مردم ایران و بوشهر در ایام جنگ تحمیلی سوم، گفت: مردم ایران و مردم مقاوم بوشهر به ویژه مردم بندر بوشهر و جزیره راهبردی خارگ، با مقاومت جانانه پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی را بیش از پیش برافراشتند و حقانیت ایران را در دنیا ثابت کردند.

فرماندار بوشهر در ادامه با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای روایت دستاوردهاست، گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی از اتفاقات سال گذشته و ارائه گزارش عملکرد به مردم است، علی‌رغم تمام مشکلات ناشی از جنگ ،مردم مشارکت و مجاهدت کردند و ما نیز به عنوان پیشران خدمت‌رسانی مطابق وظیفه به مردم خدمت کردیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات پروژه‌های هفته دولت ۱۴۰۵، تصریح کرد: با نگاه ویژه و مردم‌دارانه ریاست جمهوری و هیئت دولت و تدبیر استاندار محترم شاهد افزایش طرح‌ها و پروژه‌ها در شهرستان بوشهر هستیم، هم به لحاظ کیفی و کمی و هم از نظر میزان اعتبار و تعداد پروژه‌ها نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته‌ایم.

فرماندار بوشهر در ادامه توضیحات خود افزود، افزود: اعتبار امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده و بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال در حوزه‌های مختلف برای شهرستان بوشهر پیش‌بینی شده است که به مرور در پیشگاه مردم شریف تقدیم خواهد شد.

وی با بیان مجاهدت های همه خدمتگزاران میهن اسلامی در دولت و دستگاه های اجرایی در طول ایام جنگ افزود:با همه محدودیت ها و مشکلات جنگ ، نه تنها صادرات نفت در جزیره خارگ متوقف نشد بلکه روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان نیز ادامه یافت.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر نقش کارکنان دولت در تداوم خدمت‌رسانی، تصریح کرد: حتی وقتی دشمن زیرساخت‌های مسافری شهرستان بوشهر را هدف قرار داد، به سبب همدلی و نگاه ویژه کارکنان دولت و همراهی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ما یک روز هم شاهد قطع ارتباط با جزیره خارگ و بنادر نبودیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه ارتباط مردمی اجازه ندادیم عبور و مرور متوقف شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش ویژه کارکنان دستگاه‌ها، اظهار کرد: بار اصلی مدیریت اجرایی هر کشور بر دوش کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و نقش آنان در مسیر هدایت پیشرفت و توسعه شهرستان بی‌بدیل است.

فرماندار بوشهر همچنین با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه، خاطرنشان کرد: باید به حوزه‌هایی که به ایجاد امید و نشاط بین مردم کمک می‌کنند توجه بیشتری شود، اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از اقدامات، حتی کوچک‌ترین خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از کارکنان نمونه دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: روز کارمند روز تلاش و خدمت است و من این روز را به تمامی کارکنان خدوم دولت تبریک می‌گویم و از خداوند متعال توفیق و سربلندی همگان را مسئلت دارم.

گفتنی است در این آئین، از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و بر لزوم تداوم روحیه خدمت‌رسانی و تعهد حرفه‌ای در نظام اداری تأکید شد.