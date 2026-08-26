به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی علویانمهر عصر چهارشنبه در اسیزدهمین کنفرانس بینالمللی یادگیری و یاددهی الکترونیک، با بیان اینکه تحول دیجیتال تنها به شیوههای آموزش محدود نمیشود، اظهار کرد: فناوری امروز تمامی عرصههای علم را تحت تأثیر قرار داده و چرخه تولید، انتقال و بهرهبرداری از دانش را تغییر داده است.
وی با اشاره به ظهور نسل جدید یادگیرندگان افزود: دانشآموزان و دانشجویان امروز با فناوری اطلاعات رشد کردهاند و دسترسی سریع به حجم گستردهای از دادهها دارند؛ شرایطی که شکاف دیجیتال میان نسلها را نیز افزایش داده است.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: در چنین فضایی، صرف دسترسی به اطلاعات کافی نیست و نسل جدید باید توانایی تشخیص دادهها و منابع معتبر از اطلاعات نادرست را نیز به دست آورد.
علویانمهر یکی از چالشهای مهم آموزش در عصر هوش مصنوعی را حفظ و تقویت قدرت تفکر دانست و گفت: وقتی دانشآموز و دانشجو برای دریافت پاسخ به هوش مصنوعی تکیه میکند، باید آموزش به سمتی برود که خلاقیت، اندیشهورزی و توانایی حل مسئله در او تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه تحول فناوری، محتوای آموزشی را نیز دستخوش تغییر میکند، افزود: اعتبارسنجی منابع، حفظ حریم خصوصی، امنیت دادهها، سواد رسانهای و اخلاق فناوری باید به بخش جداییناپذیر آموزش تبدیل شود.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، فناوری را ابزاری دو وجهی توصیف کرد و گفت: فناوری اگر بدون سیاستگذاری، آموزش و نظارت مناسب مورد استفاده قرار گیرد، میتواند به جای فرصت، به آسیب تبدیل شود.
علویانمهر همچنین دانشگاههای موفق را دانشگاههایی دانست که میان فناوری، انسان، داده و سیاستگذاری علمی پیوند ایجاد میکنند و اظهار کرد: دانشگاه امروز نباید صرفاً مصرفکننده فناوری باشد، بلکه باید بتواند این مؤلفهها را در یک منظومه منسجم به کار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت کنفرانس بینالمللی یادگیری و یاددهی الکترونیک برای تبادل تجربه و ایدههای علمی گفت: این رویداد محل تلاقی علوم شناختی، علوم تربیتی، فناوری و جامعهشناسی است و انتظار میرود خروجی آن به طراحی آموزشهایی اثربخشتر و فراگیرتر کمک کند.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در پایان تأکید کرد: اعتماد، همکاری و اراده انسانی همچنان موتور پیشرفت علم هستند و زمانی که علم و فناوری در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند به اثرگذاری واقعی در جامعه منجر شوند.
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