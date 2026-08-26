اجرای بیش از ۲۹۴ هزار متر مربع آسفالت روستایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۶۱ پروژه عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای مختلف استان آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: یکی از محورهای اصلی اقدامات انجام‌شده در این طرح‌ها، بهسازی و ساماندهی معابر روستایی بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان ادامه داد: در همین راستا، ۲۹۴ هزار و ۷۴۵ مترمربع از معابر روستاهای استان آسفالت شده و برای تردد ایمن و روان روستاییان آماده شده است.

هزینه‌کرد بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان برای پروژه‌های روستایی

دائمی با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها گفت: برای اجرای کامل ۶۱ پروژه عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای گیلان، بیش از ۲ هزار و ۶۹ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع مرتبط هزینه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: اجرای طرح‌های هادی و توسعه زیرساخت‌های روستایی نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه عمومی، بهبود کیفیت زندگی، تثبیت جمعیت روستایی و رونق اقتصادی این مناطق دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان افزود: بهسازی معابر و اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، زمینه دسترسی مناسب‌تر و ایمن‌تر روستاییان به خدمات و امکانات را فراهم می‌کند.

تداوم اجرای طرح‌های هادی در روستاهای گیلان

دائمی در پایان با قدردانی از همراهی روستاییان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با رویکرد خدمت‌رسانی جهادی و صادقانه، تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را برای تسریع در اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های کالبدی روستاهای استان به کار گرفته است.

وی تأکید کرد: روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در روستاهای گیلان با هدف آبادانی، توسعه متوازن و افزایش رفاه روستاییان ادامه خواهد داشت.