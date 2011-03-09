30 هکتار از جنگلهای سوزنی برگ گلستان سوخت

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، با اشاره به آتش سوزی سال 89 گفت: سطح آتش سوزی 2700 هکتار و در عرصه های جنگلهای طبیعی و پهن برگ بوده که سطحی بوده و صدمه چندانی به عرصه وارد نشده که نیاز به بازکاشت مجدد باشد، بلکه نیاز به مراقبت عرصه دارد.

حتی یک نهال هم نسوخت !

وی تاکید کرد: در این آتش سوزیها حتی نهال ها هم نسوخت، فقط درختان حشک و توخالی عرصه سوختند و این 2700 هکتار عرصه که در اکثر شهرهای استان دچار آتش سوزی شدند هیچ کدام نیاز به واکاری ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: فقط در کلاله و مینودشت 60 هکتار جنگلهای سوزنی برگ دچار حریق شدند که این جنگلها صدمه بیشتری را متحمل شده و 30 هکتار آن دوباره باید کشت شود و در برنامه های ما هست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه تاکنون 73 هزار هکتار جنگلکاری در استان صورت گرفته است، گفت: این استان رتبه اول را در ایجاد جنگل های دست کاشت بین استانهای کشور داراست.

عکس تزئینی است

وی افزود: بیشتر جنگلکاریهای ما در سالهای گذشته از نوع سوزنی برگ بوده و به خاطر ایجاد حدود 73 هزار هکتار جنگلکاری در سطح استان، استان برتر از لحاظ جنگلکاری در کشور شناخته شده ایم و بالاترین سطح را بعد از انقلاب داشته ایم.

وی افزود: در شهرهای کلاله و مینودشت، جنگلها سوزنی برگ هستند و درختان سوزنی برگ که در عرصه کشت می کنیم به عنوان پیشگام است.

سلامتی ادامه داد: بیش از 10سال نهالهای بومی در عرصه های سوزنی برگ کاشته شده و اکنون به سمتی پیش می رویم که درختان سوزنی برگ را کم می کنیم و به سمت غرس درختان پهن برگ می رویم.

وی اظهار داشت: در استان، گونه های سوزنی برگ بومی مانند سرونوش، زربین یا ارس داریم و این گونه ها را هم بصورت ذخیره گاهی داریم و هم تکثیر می کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با اشاره به نهالستان قرق گفت: نهالستان قرق یکی ازنهالستانهای مادر سازمان جنگلداری است و بیشترین نهال در این نهالستان تهیه و تولید می شود.

سلامتی گفت: کارشناسان ما در بحث تولید انواع نهال سوزنی برگ و پهن برگ برنامه خوبی دارند و ارتباط خوبی هم با بخش تحقیقات وجود دارد و نهالهای سوزنی برگ بومی نیز در این نهالستان توزیع می شود که بصورت وسیع نیست، زیرا نهالهای بومی نیاز به کار تخصصی و تحقیقاتی بیشتری دارد.

وی اذعان داشت: توان تولید نهال ما در حال حاضر تا سقف شش میلیون اصله نهال است و نهالستان را به بخش خصوصی واگذار کردیم و در حال حاضر بیش از پنج میلیون تولید می کند، اما مصرف در بخش توسعه جنگلکاری تا سقف سه میلیون اصله است و مابقی را بخش خصوصی خریداری می کند.

تولید 9 میلیون اصله نهال در گلستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان داشت: بیش از پنج میلیون نهال در نهالستان قرق تولید می شود و بیش از سه میلیون اصله نهال نیز در نهالستانهای بخش خصوصی تولید می شود.



وی تصریح کرد: گونه های بومی تولیدی شامل افرا و بلوط است که بصورت زیاد در استان تولید می شود و اقاقیا و توسکا شیردار نیز در حال تولید است.

وی ادامه داد: از 451 هزارهکتار جنگلهای استان، 180 هزار هکتار تحت مدیریت طرخهای جنگلکاری است و این مدیریت در قالب 31 طرح جنگلداری به شرکتهای خصوصی، تعاونی و دولتی از طریق مزایده واگذار شده است که دارای قراردادهای 10 ساله و در راستای حفط نگهداری و بهره برداری از عرصه هستند.

مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان گفت: امسال دوهزار هکتار توسعه جنگل در سطح استان در قالب های اراضی زراعی به عنوان زراعت چوب و اراضی ملی انجام شد.

حمید سلامتی افزود: کار خوبی که طی سالهای اخیر دارد صورت می گیرد، بومی سازی نهالهاییست که باید در عرصه کشت شود.

وی ادامه داد: هرساله در استان توسعه جنگل و جنگلکاری داریم و امسال هم این برنامه ها را در سطح عموم اجرا می شود .

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: اداره کل منابع طبیعی نیز در قالب توسعه جنگل و عرصه های طبیعی در سال جاری یک هزار هکتار جنگلکاری و یک هزار هکتار زراعت در اراضی زراعی مردم انجام داده که نهالشان را تامین کرده است.

وی اظهار داشت: یک میلیون و 500 هزار اصله انواع نهالهای جنگلی را در اختیار مردم به عنوان توسعه فضای سبز و جنگلکاری نهادها و ارگانها و ادارات گذاشته شده است.

جنگل های گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد.