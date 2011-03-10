15 میلیون ایرانی از تخریب کلیه های خود بی خبرند

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری کلیه از آن جهت حائز اهمیت است که به دنبال خود فرد را دچار انواع بیماریهای دیگر می کند که از جمله می توان به بروز بیماریهای قلبی و عروقی در فرد مبتلا به نارسایی کلیه اشاره کرد. به طوریکه دکتر ایرج نجفی، عضو انجمن نفرولوژی با عنوان این مطلب که نارسایی کلیوی باعث افزایش شدید بیماریهای قلبی و عروقی و در نتیجه مرگ و میر بیماران می شود، می گوید: بیماریهای کلیوی از آن جهت حائز اهمیت است که بیماریهای قلبی و عروقی را تشدید می کند.

وی با عنوان این مطلب که کارکرد زیر 15 درصد کلیه احتیاج به دیالیز و پیوند دارد، می افزاید: کارکر کلیه هرچقدر ضعیف تر باشد میزان بروز بیماریهای قلبی و عروقی بالاتر است.

نجفی در خصوص تعداد بیماران کلیوی در کشور با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد بیماران نداریم، می گوید: بررسیها و تحقیقات نشان می دهد که 10 تا 15 میلیون ایرانی مبتلا به بیماری کلیوی خاموش باشند.

این در حالی است که مصطفی قاسمی، رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران از افزایش 15 تا 17 درصدی بیماران کلیوی در کشور خبر داده و عنوان می دارد که تا کنون هیچگونه کار شاخص علمی در زمینه بیماران کلیوی در کشور انجام نشده است.

همچنین دکتر عباس بصیری، رئیس مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سنگ کلیه به عنوان شایعترین عارضه اورولوژی در ایران و جهان نام می برد و می گوید: در کشور ما این آمار 37 درصد است.

نارسایی کلیوی در صورتی که به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشود، تبدیل به بیماری سختی خواهد شد که به ناچار فرد را مجبور می کند دیالیز شود. اما دیالیز هم همیشه جواب نمی دهد و به ناچار می بایست به فکر پیوند کلیه باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

آمارها نشان می دهد در 6 ماهه نخست امسال نیز حدود 800 نفر از بیماران دیالیزی کشور تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند که بر اساس پیش ‌بینی های صورت گرفته انتظار می‌رود این آمار در پایان سال به بیش از 2100 نفر برسد.

دکتر محمد عقیقی، رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که بیماری نارسایی کلیوی بی‌سر و صدا پیشرفت می‌کند، می گوید: بیماری نارسایی کلیوی معمولا بی‌سر و صدا پیشرفت می‌کند و افراد مبتلا به دیابت، پرفشاری خون و بیماریهای عروقی در معرض خطر بیماری کلیوی هستند.

به گفته وی، بعضی از عادتهای نادرست زندگی مانند استعمال دخانیات، مصرف غذاهای آماده، مصرف زیاد نمک و چاقی می‌تواند این بیماری را تشدید کند.

عقیقی می افزاید: بستگان نزدیک افراد مبتلا به بیماریهای ارثی کلیه و یا کودکانی که دچار عفونتهای ادراری مکرر می‌شوند، به طور مرتب مورد ارزیابی قرار گیرند زیرا پیشگیری و شناسایی بیماری کلیوی و مداخلات درمانی، در بعضی از موارد، بهبودی کامل را به دنبال دارد و از دیالیز و پیوند کلیه در آینده جلوگیری می‌شود.

از حدود 5 سال پیش انجمن جهانی بیماریهای کلیه روز دهم مارس هر سال را به عنوان روز جهانی کلیه برگزیده تا در این روز اطلاع رسانی کافی درباره بیماریهای کلیوی به مردم صورت گیرد. بر همین اساس هر سال یکی از موضوعات مربوط به بیماریهای داخلی کلیه به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود که شعار امسال "با حفاظت از کلیه ها، قلب خود را نجات دهید" اعلام شده است.

بر اساس تحقیقات جهانی، بیماری مزمن کلیه و بیماریهای غیرمزمن دیگر، زندگی بسیاری از مردم دنیا را با خطر جدی مواجه کرده است و شناسایی زودهنگام و پیشگیری، نخستین گام حیاتی برای رسیدن به دو هدف اصلی در این زمینه است که یکی از آنها افزایش آگاهی عموم مردم درباره بیماریهای مزمن کلیه و دیگری افزایش توجه مقامات ارشد دنیا و کشورها به خطرات و عوارض جدی این بیماری است.