به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جریان اجرای طرح جهادی دامپزشکی در مناطق کمبرخوردار، از نزدیک بر روند ارائه خدمات به دامداران نظارت کرد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در کنترل بیماریهای دامی اظهار کرد: واکسیناسیون علیه بیماریهایی از جمله هاری و نیوکاسل و همچنین سمپاشی جایگاههای نگهداری دام، از اقدامات مؤثر برای کاهش مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از خسارت به دامداران است.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: رویکرد مجموعه دامپزشکی استان، رساندن خدمات تخصصی به مناطق و بهرهبردارانی است که دسترسی محدودتری به این خدمات دارند و طرحهای جهادی نیز با همین هدف دنبال میشود.
شریعتی ادامه داد: حضور میدانی کارشناسان و تیمهای دامپزشکی در کنار دامداران، علاوه بر پیشگیری از بیماریها، به حفظ سرمایههای دامی، ارتقای بهداشت دام و پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دامپزشکی استان تهران، صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی را مسئولیتی مستمر میداند و ارائه خدمات پیشگیرانه و بهداشتی در مناطق کمبرخوردار با جدیت ادامه خواهد داشت.
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