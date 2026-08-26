اسماعیلی: شهید رئیسی تراز خدمت را بالا برد

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی در گفتوگو با خبرگزاری مهر در حاشیه مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید، با اشاره به عملکرد دولتهای مختلف پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهیم با تعبیر امام خمینی(ره) قضاوت کنیم، دولت شهید عزیزمان آیتالله رئیسی تراز خدمت را بالا برد و نشان داد که مسائل کشور با اتکا به توانمندیهای داخلی قابل حل است.
وی افزود: شهید رئیسی به لبخندها و وعدههای دیگران اعتنایی نداشت و به توانمندیهای فرزندان ایران ایمان داشت. ایشان با تلاش، جهاد و تبعیت کامل از امام و رهبری، یک دوره مشعشع و تراز را به یادگار گذاشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی ادامه داد: امروز به همه همکارانی که در بخشهای مختلف مشغول فعالیت هستند، ضمن عرض خستهنباشید و خداقوت، عرض میکنیم که همچون شهید رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی، قدرتمند در صحنه باشند و با تلاش و پشتکار به کار خود ادامه دهند.
اسماعیلی تأکید کرد: نباید فریب اغواگریها، تهدیدات، لبخندها و اخمهای دشمن را خورد. باید بدانیم که به برکت خون شهدا و خون امام شهید، انقلاب اسلامی امروز سرمایههای بزرگی در اختیار دارد که به ما امکان عبور از همه مشکلات را میدهد.
وی با بیان اینکه نباید درگیر حواشی شد، گفت: نباید در چنبره مشکلات گرفتار شد و اسیر حواشی شد؛ بلکه باید با قوت، شجاعت و ایمان به وعدههای الهی حرکت کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در طول این سالها نشان داده است که مشکلات قابل حل هستند و انشاءالله با اتکا به ظرفیتهای داخلی، ایمان، شجاعت و روحیه جهادی، از مشکلات پیشرو نیز عبور خواهد کرد.
نظر شما