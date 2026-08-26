مهدی مرادجو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل‌ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، از پیشرفت‌های این شرکت در حوزه خدمات‌رسانی به مردم استان خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر در هر دو بخش آب و فاضلاب، از تصویب اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردبیل توسط سازمان برنامه بودجه کشور خبر داد و افزود: این اعتبار هماکنون در بانک ملی استان در حال پیگیری است و امیدواریم با نهایی‌شدن قرارداد، فاز دوم تصفیه‌خانه تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در ادامه به پروژه رینگ شهر اردبیل اشاره کرد و گفت: از ۲۵ کیلومتر برنامه‌ریزی‌شده، تاکنون ۲۱ کیلومتر اجرا شده و ۴ کیلومتر باقی‌مانده نیز طی دو ماه آینده تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران، برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.