استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در گفتگو با مهر: ویژگی بازاندیشی به صبور بودن فیلسوفان منجر شده است

دکتر راجر کریسپ استاد دانشگاه آکسفورد و فیلسوف اخلاق معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: پاسخ دادن به این پرسش که چگونه تخصص می‌تواند زندگی را تغییر دهد سخت و دشوار است. شاید بخشی از این مسأله به این موضوع برگردد که نتوان مقایسه‌ای روشن میان شغل و آثار آن در زندگی انجام داد.

وی افزود: برای نمونه اگر به شما گفته شود که شخصی استاد دانشگاه است و نه یک خلبان در این صورت قضاوت این است که فردی که استاد است وقت بیشتری را در کنار خانواده خود خواهد بود. اما این قضاوتی سخت و دشوار است چرا که شغل تعیین نمی‌تواند بکند که شخص چگونه است و چگونه رفتار خواهد کرد.

مؤلف "مطلوبیت و اخلاق" تصریح کرد: فیلسوفان به بازاندیشی در مورد افکار خود در مقایسه با بیشتر مردم بیشتر گرایش دارند و بر این اساس زندگی می‌کنند. این بازاندیشی در مورد افکار و اندیشه باعث می‌شود که آنها صبورتر باشند. البته این تأثیر مثبت این بازاندیشی است.

نظریه پرداز اخلاق در ادامه یادآور شد: این بازاندیشی دارای تأثیرات منفی نیز هست. این تأثیر منفی در این جهت است که آنها ممکن است در ورود یا عدم ورود به جریانی از فعالیتهای مسلم و مشخص دچار شک و تردید زیاد شوند.

استاد دانشگاه آکسفورد افزود: حال این سؤال مطرح است که این افراد با ویژگی بازاندیش هستند که وارد فلسفه می‌شوند و فیلسوف می‌شوند و یا اینکه فلسفه افراد را بازاندیش می‌کند!

کریسپ در مورد اینکه آیا مطالعه علوم انسانی منجر به ارتباط بهتر و عمیقتر با محیط پیرامونی خواهد شد تصریح کرد: در مورد اینکه این دیدگاه را به طور کلی رد کنم کمی تردید دارم. اما مایل هستم تا حدی مخالفت خود را با این دیدگاه بیان کنم. برای نمونه بسیاری از فیلسوفان هستند که در حال حاضر در مورد اخلاق محیط زیست کار و مطالعه می‌کنند.

مؤلف "دیدگاه هیوم درباره فضیلت" در ادامه گفت: تا آنجائیکه که من اطلاع دارم این فیلسوفان علاوه بر تدریس و تحقیق، به اقصی نقاط جهان با اتوموبیل و هواپیما سفر می‌کنند و در کنفرانسهای گوناگون و متعدد شرکت می‌کنند تا در مورد اخلاق محیط زیست سخن بگویند.

وی افزود: به نظر می‌رسد این فیلسوفان برای طرح دیدگاههای خود از ویدئو کنفرانس و راهها و شیوه‌هایی که کمتر محیط زیست را آلوده کند نیز می‌توانند بهره گیرند. بر این اساس می‌توان دریافت که همواره مطالعه و تحقیق، تأثری بر نحوه زندگی و درک بهتر و عمیقتر از محیط پیرامونی و جوامع انسانها نخواهد شد.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در پایان تصریح کرد: متأسفانه باید بگویم که سقراط در مورد این موضوع که می‌گفت اینکه بدانیم چیزی درست است ولی اشتباه رفتار کنیم در تضاد نیست دچار اشتباه بود.