جایگاه پنجمی کاروان ایران از دست رفت؛ ششمی با ۶ طلا، ۱۰ نقره و ۴ برنز

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از بیستمین دوره بازی های اسیایی در حالی برای کاروان ایران آغاز شد که ورزشکاران کشورمان در همان ساعات ابتدایی روندی طوفانی در کسب مدال داشتند.

در روئینگ تیم ایران با کسب ۶ مدال شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز شد و اینگونه به عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست یافت. ووشو که در فینال اوزان مختلف نماینده داشت، صاحب یک مدال طلا و ۳ مدال نقره شد و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست یافت. در ژیمناستیک هم نماینده ایران که برای نخستین بار بازی های آسیایی را تجربه می کند در خرک حلقه صاحب مدال تاریخی شد. در دوومیدانی هم صادق صمیمی در پرتاب دیسک صاحب مدال برنز شد.

با احتساب این ۱۲ مدال، مجموع مدال های ایران در جدول توزیع مدال ها به ۲۰ مدال شامل ۶ طلا، ۱۰ نقره و ۴ برنز رسید. کاروان ایران که در میانه روز پنجم به واسطه مدال های جدید کسب شده در جایگاه پنجم قرار گرفت، در پایان این روز یک پله سقوط کرد و در جایگاه ششم قرار گرفت.

ازبکستان با تعداد طلای مشابه با ایران اما نقره و برنز های بیشتر در رده پنجم ایستاد.

موقعیت کاروان ایران در جدول توزیع مدال ها به این شرح است:

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

* صادق صمیمی (پرتاب دیسک9