https://mehrnews.com/x3d8Sh ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ کد مطلب 6957768 استانها گلستان استانها گلستان ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ گرگان؛ موج ۲۰۸ تجمعهای شبانه با حضور مردم ادامه یافت گرگان-مردم گرگان در موج ۲۰۸ تجمعهای شبانه با حضور در نقاط مختلف شهر، بر تداوم همبستگی و حضور مردمی تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6957768 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۰۸؛ طنین سرود ملی در میدان باهنر یزد اعرافی:دشمن در جنگ شناختی به دنبال تردید، اختلاف و تضعیف اراده ملی است تجدید عهد شبانه مشگین شهریها در سایه سبلان اسفراین در دویستوهشتمین اجتماع شبانه میزبان والدین شهدای میناب شد گنبدیها در شب ۲۰۸، همصدا پای آرمانهای انقلاب ایستادند تداوم اجتماع شبانه تبریزیها؛ ۲۰۸ شب پایبندی به آرمانهای انقلاب فریاد اتحاد و همدلی مردم ارومیه در دویست و هشتمین اجتماع شبانه برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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