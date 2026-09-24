رییس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مجید بهرامی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز دعوت حق را لبیک گفت.

روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان روز پنجشنبه با اعلام این خبر و با ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.

مراسم وداع این شهید جمعه۱۴۰۵/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰، در میدان انقلاب زنجان با حضور مردم شهید پرور برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد جامع زنجان به سمت مزار شهدای بالا برگزار خواهد شد.