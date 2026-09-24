  1. استانها
  2. زنجان
۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۹

رییس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود آسمانی شد

رییس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود آسمانی شد

زنجان- رییس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود در استان زنجان حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مجید بهرامی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود، حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز دعوت حق را لبیک گفت.

رییس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود آسمانی شد

روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان روز پنجشنبه با اعلام این خبر و با ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.

مراسم وداع این شهید جمعه۱۴۰۵/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۳۰، در میدان انقلاب زنجان با حضور مردم شهید پرور برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد جامع زنجان به سمت مزار شهدای بالا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6957772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها