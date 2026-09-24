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۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۶

دلدادگی ایرانشهری‌ها به شب ۲۰۸ رسید

دلدادگی ایرانشهری‌ها به شب ۲۰۸ رسید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در دویست و هشتمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6957773

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