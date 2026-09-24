به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از افزایش سهبرابری هزینه بیمه نفتکشهای حامل نفت از بندر ینبع عربستان طی هفتههای اخیر خبر داد.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش حق بیمه در دریای سرخ، مانع جدیدی در مسیر راهبرد عربستان برای ایجاد مسیر جایگزین صادرات نفت ایجاد کرده است.
رویترز همچنین به نقل از منابع و با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای کشتیرانی گزارش داد که عملیات بارگیری نفت در بندر اصلی ینبع همچنان از سر گرفته نشده است.
چهار منبع به رویترز گفتند: حق بیمه اعلامشده برای خطرات جنگی نفتکشهای مرتبط با عربستان که در ینبع پهلو میگیرند، به حدود ۳ درصد ارزش کشتی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، حق بیمه خطرات جنگی نفتکشهای مرتبط با بنادر عربستان در جنوب ینبع میتواند به ۷ درصد ارزش کشتی افزایش یابد.
رئیس شرکت «هایدمار ماریتایم» نیز به رویترز گفت: «اگر با عربستان ارتباط داشته باشید، با مشکل مواجه خواهید شد.»
وی افزود: «هر نفتکشی که در ینبع پهلو بگیرد، با عربستان ارتباط خواهد داشت و در نتیجه در معرض خطر حمله قرار میگیرد.»
رئیس هایدمار ماریتایم همچنین اعلام کرد که این شرکت از بنادر عربستان اجتناب میکند.
رویترز گزارش داد: هزینه بیمه خطرات جنگی برای یک سفر از ینبع میتواند به حدود ۳ میلیون دلار برسد و این هزینه برای سفر از بنادر جنوبی عربستان یا عبور از تنگه هرمز ممکن است به حدود ۷ میلیون دلار افزایش یابد.
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