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۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۶

گالیکش در موج ۲۰۸، شبی متفاوت را با حضور مردم سپری کرد

گالیکش در موج ۲۰۸، شبی متفاوت را با حضور مردم سپری کرد

گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمع‌های شبانه، با حضور در کنار یکدیگر بر حفظ وحدت و همراهی جمعی تأکید کردند.

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کد مطلب 6957775

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