https://mehrnews.com/x3d8Sr ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۶ کد مطلب 6957775 استانها گلستان استانها گلستان ۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۶ گالیکش در موج ۲۰۸، شبی متفاوت را با حضور مردم سپری کرد گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمعهای شبانه، با حضور در کنار یکدیگر بر حفظ وحدت و همراهی جمعی تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6957775 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگی ایرانشهریها به شب ۲۰۸ رسید ۲۰۸ شب حماسه حضور در سواحل مکران گنبدیها در شب ۲۰۸، همصدا پای آرمانهای انقلاب ایستادند دویست و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان اعرافی:دشمن در جنگ شناختی به دنبال تردید، اختلاف و تضعیف اراده ملی است برچسبها گلستان تجمع مردمی گالیکش
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