حملات جدید نیروهای مسلح یمن علیه مواضع سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، پلتفرم ملی «هشدار زودهنگام در موارد اضطراری»، هشداری را نسبت به خطر احتمالی حملات موشکی نیروهای مسلح یمن صادر کرد و از شهروندان و ساکنان خواست تا هنگام دریافت پیام‌های هشدار، به دستورالعمل‌های رسمی پایبند باشند.

سخنگوی ائتلاف مدعی شد که رهگیری‌های هوایی، تلاش برای هدف قرار دادن دو شهر «طائف» و «ینبع» را خنثی کرد. وی افزود که با تشدید تنش‌ها و نقض‌های مکرر از سوی نیروهای یمنی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

این بیانیه بر ضرورت حفظ خونسردی، پیروی از دستورالعمل‌های رسمی، رفتن فوری به مکانی امن در داخل ساختمان‌ها (ترجیحاً اتاقی درونی و دور از پنجره‌ها و شیشه‌ها) و ماندن در آنجا تا زمان رفع خطر تأکید شد.

همچنین از افراد خواسته شد تا پیش از پایان خطر، منزل یا ساختمان را ترک نکنند و از مکان‌های روباز، پشت‌بام‌ها و بالکن‌ها دوری گزینند. در صورت حضور افراد در فضای بیرون، توصیه می‌شود به نزدیک‌ترین ساختمان یا پناهگاه امن بروند و ضمن اجتناب از تجمع‌ها و مناطق خطرناک، از تصویربرداری از رویدادها خودداری کنند.

این در حالی است که «حزام الاسد» عضو ارشد انصارالله یمن در پیامی در فضای مجازی، به صورت تلویحی به حملات موشکی نیروهای مسلح یمن علیه پایگاه‌های نظامی عربستان و تاسیسات آرامکو اشاره کرده و ضمن درج هشتک «تنش در برابر تنش» نوشت: الان در داخل پایگاه‌های نظامی عربستان و تاسیسات آرامکو چه خبر است؟

برخی منابع خبری نیز ساعتی پیش از حملات موشکی نیروهای انصار الله یمن علیه مواضع سعودی خبر دادند. این منابع اعلام کردند که منافع اقتصادی عربستان سعودی در مناطق مختلف از جمله بندر ینبع هدف اصلی این حملات بوده است.

تبوک، طائف و جده نیز از دیگر مناطقی است که در این حملات، هدف قرار گرفته است.