  1. استانها
  2. قزوین
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

دمای هوای قزوین از جمعه کاهش می‌یابد

دمای هوای قزوین از جمعه کاهش می‌یابد

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین گفت: دمای هوای استان امروز روند افزایشی خواهد داشت اما از فردا با تغییر جهت جریانات جوی، کاهش دما آغاز می‌شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دمای هوا در استان قزوین با افزایش نسبی همراه خواهد بود و شرایط دمایی نسبت به روزهای اخیر گرم‌تر می‌شود.

وی افزود: از فردا با شمالی شدن جهت جریانات هوا، روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد و دمای هوا به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: روز جمعه و شنبه نیز در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی می‌تواند موجب تغییرات محسوس دمایی در استان طی روزهای آینده شود.

کد مطلب 6957494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها