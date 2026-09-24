مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دمای هوا در استان قزوین با افزایش نسبی همراه خواهد بود و شرایط دمایی نسبت به روزهای اخیر گرمتر میشود.
وی افزود: از فردا با شمالی شدن جهت جریانات هوا، روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد و دمای هوا به تدریج کاهش پیدا میکند.
کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: روز جمعه و شنبه نیز در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان افزایش ابر پیشبینی میشود.
بهروزی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی میتواند موجب تغییرات محسوس دمایی در استان طی روزهای آینده شود.
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