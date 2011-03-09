هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، از میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری در پاره ای نقاط بارش باران و در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گیرد.

افزایش تشدید بیماریهای قلبی، ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن و همچنین افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از جمله اثرات آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم است.