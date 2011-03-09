  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

بر اساس اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، از میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری در پاره ای نقاط بارش باران و در ارتفاعات بارش برف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گیرد.

افزایش تشدید بیماریهای قلبی، ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن و همچنین افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از جمله اثرات آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم است.

کد مطلب 1270861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها