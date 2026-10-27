به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته گذشته بیلبورد متفاوتی در میدان تجریش تهران رونمایی شد؛ بیلبورد سه بعدی که بازیگری با گریم ترامپ در آن حضور دارد و به صورت شبانه‌روزی توجه عابران و رهگذران تهرانی را به خود جلب می‌کند.

این رویداد علاوه بر حضور ترامپ در زندان و نمایش شبانه‌روزی آن، هر شب به طور ویژه و با طراحی خلاقانه‌ای به بازخوانی یکی از جنایت‌های ترامپ می‌پردازد.

حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم، حمله به ورزشگاه لامرد، شهدای تهران، حمله به عروسی کوهستک سیریک، حمله به ناو دنا و … بخشی از جنایت‌های آمریکا و ترامپ است که در ویژه‌برنامه موضوعی این رویداد به آن پرداخته شده است.

ویژه‌برنامه موضوعی این رویداد که به صورت تعاملی بین کاراکتر ترامپ داخل سلول و نمایشگر کنار آن انجام می‌شود با استقبال بازدیدکنندگان همراه شده است.

بیلبورد متفاوت میدان تجریش تهران که به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران طراحی و اجرا شده، به موضوع داغ رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده و رسانه‌های بین‌المللی همچون رویترز، گاردین، سی‌ان‌ان و … به این موضوع پرداخته و آن را پوشش داده‌اند.