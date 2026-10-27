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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

بازخوانی «صحنه‌هایی که ندیدن آن جرم است» در میدان تجریش

بازخوانی «صحنه‌هایی که ندیدن آن جرم است» در میدان تجریش

بیلبورد سه‌بعدی «صحنه‌هایی که ندیدن آن جرم است» در میدان تجریش، با نمایش کاراکتر ترامپ در سلول زندان و بازخوانی شبانه جنایت‌های آمریکا، به سوژه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته گذشته بیلبورد متفاوتی در میدان تجریش تهران رونمایی شد؛ بیلبورد سه بعدی که بازیگری با گریم ترامپ در آن حضور دارد و به صورت شبانه‌روزی توجه عابران و رهگذران تهرانی را به خود جلب می‌کند.

این رویداد علاوه بر حضور ترامپ در زندان و نمایش شبانه‌روزی آن، هر شب به طور ویژه و با طراحی خلاقانه‌ای به بازخوانی یکی از جنایت‌های ترامپ می‌پردازد.

حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم، حمله به ورزشگاه لامرد، شهدای تهران، حمله به عروسی کوهستک سیریک، حمله به ناو دنا و … بخشی از جنایت‌های آمریکا و ترامپ است که در ویژه‌برنامه موضوعی این رویداد به آن پرداخته شده است.

ویژه‌برنامه موضوعی این رویداد که به صورت تعاملی بین کاراکتر ترامپ داخل سلول و نمایشگر کنار آن انجام می‌شود با استقبال بازدیدکنندگان همراه شده است.

بیلبورد متفاوت میدان تجریش تهران که به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران طراحی و اجرا شده، به موضوع داغ رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده و رسانه‌های بین‌المللی همچون رویترز، گاردین، سی‌ان‌ان و … به این موضوع پرداخته و آن را پوشش داده‌اند.

کد مطلب 6991931
آزاده فضلی

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