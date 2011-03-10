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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:-9/

سرمایه‌گذاران اسپانیایی به ایران می‌آیند

سرمایه‌گذاران اسپانیایی به ایران می‌آیند

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران اعلام کرد به زودی سرمایه گذاران اسپانیایی به ایران سفر خواهند کرد.

ابوالفضل کوده ای در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا در خصوص نتایج مذاکرات انجام شده میان سرمایه پذیران بخش خصوصی ایران و سرمایه گذارن اسپانیایی، گفت: تا این لحظه، 20 مذاکره انجام شده میان بخش خصوصی ایران و سرمایه گذاران اسپانیایی نهایی شده است.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران افزود: سرمایه گذاران اسپانیایی برای سرمایه گذاری در بخشهای نفت، گاز، انرژی های نو، ارائه خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی و مسکن، خدمات بانکی و غیره اظهارتمایل کرده اند.

وی با بیان اینکه به زودی سرمایه گذاران اسپانیایی برای ادامه مذاکرات به ایران سفر خواهند کرد،  افزود: زمینه مناسبی برای ادامه گفتگو به منظور انعقاد قراردادهای لازم جهت اجرای طرحها در کشور فراهم شده است.

کوده ای تصرح کرد: شرکتهای شرکت کننده از ایران ضمن ارائه فرصتهای سرمایه گذاری موجود در کشور در زمینه های مختلف جزئیات فنی و اقتصادی و مالی طرحهای موصوف را در پانل های تخصصی به اطلاع متقاضیان بالقوه خارجی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران در اسپانیا رساندند.
 

کد مطلب 1271169

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