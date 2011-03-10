ابوالفضل کوده ای در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا در خصوص نتایج مذاکرات انجام شده میان سرمایه پذیران بخش خصوصی ایران و سرمایه گذارن اسپانیایی، گفت: تا این لحظه، 20 مذاکره انجام شده میان بخش خصوصی ایران و سرمایه گذاران اسپانیایی نهایی شده است.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایران افزود: سرمایه گذاران اسپانیایی برای سرمایه گذاری در بخشهای نفت، گاز، انرژی های نو، ارائه خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی و مسکن، خدمات بانکی و غیره اظهارتمایل کرده اند.

وی با بیان اینکه به زودی سرمایه گذاران اسپانیایی برای ادامه مذاکرات به ایران سفر خواهند کرد، افزود: زمینه مناسبی برای ادامه گفتگو به منظور انعقاد قراردادهای لازم جهت اجرای طرحها در کشور فراهم شده است.

کوده ای تصرح کرد: شرکتهای شرکت کننده از ایران ضمن ارائه فرصتهای سرمایه گذاری موجود در کشور در زمینه های مختلف جزئیات فنی و اقتصادی و مالی طرحهای موصوف را در پانل های تخصصی به اطلاع متقاضیان بالقوه خارجی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران در اسپانیا رساندند.

