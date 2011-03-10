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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۲

سالانه 1600 تن گیاهان دارویی در مازندران تولید می شود

سالانه 1600 تن گیاهان دارویی در مازندران تولید می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران،از تولید سالانه حدود هزار و600 تن انواع گیاهان دارویی در اراضی مستعد این استان خبر داد.

عادل صفایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این میزان گیاهان دارویی از سطح حدود 840 هکتار از ارتفاعات و مناطق کوهستانی و میان بند استان تولید و برداشت می شود.

وی افزود: در برخی مناطق مازندران، گیاهان دارویی به روش خودرو رویش دارند.
 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه حدود 24 نوع گیاهان دارویی در این استان تولید و جنبه تجاری و صادراتی دارد، تصریح کرد: در سال های اخیر، تولید گیاهان دارویی در مازندران از سود آوری قابل توجهی برخوردار بوده است.
 
صفایی ادامه داد:  گونه های گل محمدی، بید مشک، باریجه، آویشن، پونه، همیشه بهار، مریم گلی، گل گاو زبان، بادرنجبویه، بابونه، رزماری، بومادران، گلپر، گزنه، سرخار گل و سنبل الطیب از مهم ترین گیاهان دارویی قابل کشت درمازندران است.
 
وی اضافه کرد: شهرستانهای آمل، بابل، ساری، نکاء، رامسر، سوادکوه، بهشهر و نوشهراز مناطق مهم کشت گیاهان دارویی در مازندران است.
 
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اینکه متاسفانه همچنان فرآوری گیاهان دارویی دراین استان به روش سنتی انجام می شود، تصریح کرد: هم اکنون فقط یک کارخانه فرآوری گیاهان دارویی در سلمانشهر درغرب مازندران وجود دارد که به صورت نیمه فعال است.
 
صفایی، با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری گیاهان دارویی در سایرشهرستانهای مازندران انجام شده است، یادآور شد: تعدادی از متقاضیان فارغ التحصیل بخش های کشاورزی برای ایجاد صنایع فرآوری گیاهان دارویی در شهرستانهای استان در حال اخذ مجوزهای لازم  هستند.
 
 
کد مطلب 1271176

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