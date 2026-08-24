تداوم وزش باد و کاهش کیفیت هوا در خراسان جنوبی

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحلیل آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی و اختلاف فشار حاکم بر منطقه همچنان تا اواسط هفته تداوم دارد.
وی افزود: طی ۴۸ ساعت آینده، نوار شرقی استان تحت تأثیر وزش باد و گرد و خاک قرار گرفته و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در این مناطق پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به شدت ناپایداریها در مرز شرقی استان گفت: در این مدت، وقوع خسارت ناشی از وزش باد و گرد و خاک در مناطق مرزی دور از انتظار نیست.
لطفی ادامه داد: روند کاهش دمای هوا تا فردا تداوم خواهد داشت و از شدت گرمای هوا نیز کاسته میشود.
وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد وزش باد و گرد و خاک برای نوار شرقی استان تا روز سهشنبه اعتبار دارد، افزود: سطح هشدار در مناطق مرزی شرقی استان نارنجی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بر لزوم احتیاط در انجام عملیات عمرانی و تردد در محورهای شرقی استان تأکید کرد و گفت: بررسی و استحکام پوشش گلخانهها و سازههای موقت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
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