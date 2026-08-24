به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح دوشنبه طاهر در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در آستان مقدس سلطان سید عباس (ع) بجنورد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای والامقام و شهدای اقتدار ایران اسلامی، آغاز هفته دولت و تقارن آن با هفته وحدت را تبریک گفت.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: امروز وحدت و انسجام، اولویت و ضرورتی جدی برای کشور است و باید با همدلی و همراهی، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: دشمن در حوزه‌های مختلف از جمله جنگ نظامی، اقتصادی، ترکیبی و رسانه‌ای تلاش می‌کند برای ایران اسلامی مشکل‌آفرینی کند، اما مردم ایران همواره ثابت کرده‌اند که در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، با صلابت و استوار در صحنه حضور دارند.

رستمی ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر کشور حماسه‌آفرینی کردند و دولت نیز در کنار مردم ایستاد و تلاش کرد در سخت‌ترین شرایط، تأمین نیازهای مردم و ارائه خدمات بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: هیچ خدمتی به مردم در شرایط سخت متوقف نشد و دولت در کنار پشتیبانی از نیروهای مسلح، روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را نیز ادامه داد.

رستمی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در خراسان شمالی گفت: امسال با تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و راهبری استاندار، نه‌تنها پروژه‌های هفته دولت نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیافته، بلکه تعداد آن‌ها افزایش قابل توجهی داشته است و امیدواریم ثمرات این اقدامات برای مردم شیرین و ملموس باشد.

وی حضور در کنار مزار مطهر شهدا در آغاز هفته دولت را تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب دانست و افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا با شهدای والامقام، آرمان‌های امام راحل، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کنیم و بر ادامه مسیر خدمت، ایستادگی و تلاش برای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید داشته باشیم.

معاون استاندار خراسان شمالی در پایان از حضور مسئولان، اعضای شورای اداری و تأمین استان، نیروهای مسلح، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، روحانیون، اصحاب رسانه و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.