اجرای کمربندی خوانساربسیاری ازمشکلات ترافیکی وحوادث شهری را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌رضا هدایتی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد پلیس فتا در شهرستان اظهار کرد: علت اینکه بخش زیادی از پرونده‌ها منجر به کشف شده، این بوده که آقای منیری و همکارانشان برای اقشار مختلف جامعه اعم از کارکنان ادارات، دانش‌آموزان و عموم مردم در فرهنگسراها و سایر مراکز آموزشی، کلاس‌های روشنگری و آگاه‌سازی برگزار کرده‌اند.

وی افزود: البته همان‌طور که همه می‌دانیم کلاهبرداری‌ها همواره به‌روز می‌شوند و ممکن است امروز یک شیوه کلاهبرداری انجام شود و فردا نوع و مدل آن تغییر کند؛ بنابراین لازم است مردم نیز دانش و اطلاعات خود را افزایش داده و آگاهی‌های خود را به‌روز نگه دارند تا با مشکلات احتمالی مواجه نشوند.

فرمانده انتظامی خوانسار تصریح کرد: تا جایی که در جریان هستم، حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها و موضوعات مربوط به پلیس فتا در شهرستان منجر به کشف شده است.

سرهنگ هدایتی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آحاد مردم است که در مدارس، مساجد و سایر مراکز انجام می‌شود و مسئولان شهرستان نیز در حوزه روشنگری و آگاه‌سازی همکاری خوبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در پلیس فتا اقدامات مطلوبی انجام داده‌اند و شاخص‌هایی که از سوی استان برای شهرستان تعیین شده بود، به حمدالله محقق شده است.

فرمانده انتظامی خوانسار گفت: در بسیاری از شکایت‌های ثبت‌شده در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی، با تلاش کارشناسان پلیس فتا نتیجه مطلوب حاصل شده و در موارد متعددی وجوه کلاهبرداری‌شده به حساب مال‌باختگان بازگردانده شده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت جرایم شهرستان و مهم‌ترین جرایم یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه سرقت اقدامات شاخصی انجام شده است. بخشی از سرقت‌ها مربوط به اماکن خصوصی و سرقت‌های خرد بوده، اما در سرقت‌های تأثیرگذار به‌ویژه سرقت از منازل با کاهش وقوع مواجه بوده‌ایم.

سرهنگ هدایتی افزود: در چند ماه اخیر با ۲۶ درصد افزایش کشفیات و همچنین روند افزایشی دستگیری سارقان روبه‌رو بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: در مردادماه سال جاری ۱۹ سارق دستگیر شدند که از این تعداد، هشت نفر از خارج از شهرستان بوده‌اند و از شهرهایی مانند تهران، خرم‌آباد و گلپایگان برای ارتکاب جرم وارد منطقه شده بودند.

فرمانده انتظامی خوانسار ادامه داد: حدود ۴۲ درصد از سارقان دستگیرشده غیربومی بوده‌اند که با اقدامات مناسب همکاران ما در پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ هدایتی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره میانگین زمان حضور مأموران پس از تماس با سامانه ۱۱۰ گفت: سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های انتظامی است و با حضور همکاران ما در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها خدمات لازم ارائه می‌شود.

وی افزود: میانگین حضور مأموران در مأموریت‌های شهری حدود هفت دقیقه است و در مناطق روستایی نیز با توجه به شرایط جغرافیایی و مسافت، این زمان گاهی به حدود ۱۰ دقیقه می‌رسد.

فرمانده انتظامی خوانسار درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش تصادفات اظهار کرد: بخشی از این اقدامات در حوزه آموزش انجام می‌شود و سرگرد حیدری به همراه همکاران خود در مدارس از مقطع مهدکودک تا دبیرستان حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌ها و تذکرات لازم را ارائه می‌دهند.

وی افزود: همچنین همایش‌هایی از جمله برنامه «کلاه برای زندگی» در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم در حوزه فرهنگ ترافیک و کاهش حوادث اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

سرهنگ هدایتی تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات به شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز مربوط می‌شود که در جلسات شورای ترافیک مطرح و پیگیری می‌شود.

وی گفت: همکاران ما در پلیس راهور با همکاری سایر اعضای شورای ترافیک تلاش می‌کنند ضمن رفع مشکلات ساختاری، نسبت به اصلاح نقاط حادثه‌خیز و کاهش عوامل بروز تصادفات اقدام کنند.