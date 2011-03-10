پایگاه های تندرسی در شهرستانهای گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیاوش مقصودلو عصر چهارشنبه در بازدید از واحدهای درمانی استان افزود: این پایگاهها برای بررسی عوامل بیماریهای فشارخون، دیابت و چاقی در افراد بالای 18 سال در سطح شهرستانهای استان دایر می شود.

وی، تهیه و اجرای طرح بررسی سالانه کارکنان ادارات و کارخانجات از نظر عوامل خطر بیماری قلبی را از برنامه هایی در دست اجرای این مرکز معرفی کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه ها بتوانیم شاهد پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی در استان و کشور باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در کشور روزانه 310 نفر به علت بیماری های قلبی و عروقی فوت می شوند و این به معنای آن است که هر سه دقیقه یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.

مقصودلو، ضمن بیان اهمیت بیماری های قلبی و عروقی اظهار داشت: این بیماریها اولین علت مرگ در سراسر جهان هستند که هر سال موجب از بین رفتن جان 17.5میلیون نفر می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مرکز بهداشت استان اذعان داشت: در این راستا تهیه برنامه جامع پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی صورت گرفته است که این برنامه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تصویب و به تمام ادارات مرتبط ابلاغ شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از طرح نیازسنجی با عنوان "بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار مردم در خصوص عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی" به عنوان دیگر اقدام صورت گرفته در این راستا یاد کرد.

مقصودلو افزود: با توجه به اولویتهای مورد نظر مداخلات لازم طراحی و اجرا شده که از آن جمله می‌توان به ارتقای سطح آگاهی مردم با تهیه و توزیع بروشور و تراکت آموزشی، برگزاری همایش، اجرای برنامه های مداخلاتی در راستای افزایش تحرک بدنی و بررسی وضعیت اقتصادی مرگ های با علت سکته های قلبی اشاره کرد.