به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری سهشنبه شب در نشست با احزاب و جریانهای سیاسی استان قزوین که همزمان با هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم و یکی از آسیبهای جدی که میتواند به ساختار سیاسی کشور لطمه بزند، تندرویهای سیاسی است.
وی افزود: اگر منافع، عزت و بزرگی ایران را میخواهیم، باید در مسائل مختلف بر اساس تصمیمات نظام حرکت کنیم و در موضوعاتی که نیازمند مذاکره و دیپلماسی است نیز از ظرفیت گفتوگو برای تأمین منافع کشور استفاده کنیم.
استاندار قزوین با اشاره به تجربه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بیان کرد: یکی از موضوعاتی که پس از حضور در قزوین احساس کردم، وجود برخی زخمها و گسستهای سیاسی در استان است، در حالی که امروز همه جریانهای سیاسی، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، میتوانند برای حل مسائل مشترک استان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
نوذری ادامه داد: قرار نیست همه افراد مانند یکدیگر فکر کنند، اما باید بتوانیم با یکدیگر گفتوگو کنیم و به دیدگاههای متفاوت احترام بگذاریم؛ چراکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو و تحمل دیدگاههای مختلف نیاز دارد.
وی با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در حل مسائل جامعه گفت: سازمانهای مردمنهاد در مقابل دولت قرار ندارند، بلکه میتوانند در کنار دولت و به عنوان شریک و کمککننده، در شناسایی مسائل، ارائه راهکار و جلب مشارکت مردم نقشآفرینی کنند.
استاندار قزوین با بیان اینکه احزاب نیز باید از ظرفیت خود در مسیر توسعه استان استفاده کنند، تصریح کرد: احزاب نباید صرفاً در زمان انتخابات فعال باشند و پس از پایان انتخابات فعالیت آنها متوقف شود، بلکه این مجموعهها میتوانند در طول سال و در موضوعات مختلف استان، ایده، راهکار و ظرفیت اجتماعی خود را در اختیار مدیریت استان قرار دهند.
نوذری افزود: ایدههای احزاب برای من ارزشمند است و هرجا بتوانند به توسعه استان کمک کنند، از ظرفیت و دیدگاه آنها استفاده خواهیم کرد و این موضوع ارتباطی با گرایش سیاسی افراد ندارد.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل خانه احزاب در استان قزوین تأکید کرد و گفت: شکلگیری خانه احزاب میتواند زمینه فعالیت منسجمتر جریانهای سیاسی و افزایش تعامل میان آنها را فراهم کند.
استاندار قزوین با اشاره به جلسات برگزارشده با فعالان سیاسی استان طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت با چهرههای سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب جلساتی برگزار و مسائل مهم استان مطرح شده است و بسیاری از افراد از هر دو جریان در موضوعات مهمی مانند آب و دیگر مسائل اساسی قزوین همراهی و کمک کردهاند.
نوذری خاطرنشان کرد: این ظرفیت همچنان وجود دارد و باید از آن برای حل مسائل مشترک استان استفاده کنیم؛ چراکه توسعه قزوین نیازمند همکاری همه جریانها و استفاده از ظرفیت فکری و اجتماعی تمام نیروهای استان است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی نیز گفت: هر فردی در جایگاه خود در قبال جامعه مسئولیت دارد و اگر بخشی از مردم با مشکلات معیشتی و اجتماعی مواجه باشند، نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی میان بزرگان، جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی و مجموعه مدیریت استان نیاز داریم و باید اختلاف دیدگاهها را به فرصتی برای گفتوگو، همفکری و حل مسائل قزوین تبدیل کنیم.
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