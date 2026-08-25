به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح متمرکز و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ پروژه عمرانی، تولیدی و اقتصادی گنبدکاووس اظهار کرد: قرارداد اجرای جاده نفت در شرایط جنگی و با وجود محدودیت در آغاز پروژه‌های جدید توسط اداره‌کل راه و شهرسازی منعقد و پیمانکار آن تعیین شده است.

وی افزود: پیمانکار پروژه نیز تجهیزات کارگاه را تأمین و مستقر کرده و عملیات اجرایی جاده نفت در مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره باند شمالی محور گنبدکاووس ـ آق‌قلا گفت: برای اجرای این پروژه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۶۰ میلیارد تومان آن روز گذشته تخصیص یافته است.

آق‌ارکاکلی ادامه داد: همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ مصوب شده و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل ظرفیت ماده ۵۶ و از طریق بانک ملی تأمین مالی خواهد شد.

وی تأمین اعتبار و تسریع در اجرای پروژه‌های راه‌سازی را از مطالبات مهم شهرستان دانست و بر ضرورت تداوم پیگیری برای تکمیل طرح‌های زیرساختی گنبدکاووس تأکید کرد.