نقد آگاهانه مطبوعات هدایتگر راه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان؛ محمد حسین ترکمن شامگاه چهارشنبه در سومین دوره جشنواره مطبوعات استان همدان اظهار داشت: مطبوعات غرب کشور و بخصوص مطبوعات استان همدان به طور عام، همگی شریف و آگاه هستند که این آگاهی و درایت، تبلور اندیشه گردانندگان مطبوعات است.

مطبوعات نباید از اکثریت مردم جامعه دور شوند

وی با بیان اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند، افزود: مطبوعات نباید هیچ گاه تحت تأثیر لابی های کوچک قرار گرفته و از اکثریت مردم جامعه دور شوند.

ترکمن با بیان اینکه مدیران مسئول روزنامه ها باید مطبوعه را از کج روی های احتمالی حفظ کنند، گفت: با هیچ بهانه ای نمی توان این وظیفه را نا دیده گرفت.

ترکمن در بخش دیگر از صحبت های خود گفت: نقد های سازنده مطبوعات می تواند در راستای اداره بهتر جامعه کارگشا باشد.

نقد سازنده باید بر اصلاح گری استوار باشد

وی با تاکید بر اینکه هر نقدی را نمی توان در زمره نقدهای سازنده قرار داد، گفت: نقد سازنده باید بر اساس آگاهی و اصلاح گری استوار باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با بیان اینکه وظیفه مطبوعات تنها سیاه نمایی نیست، افزود: مطبوعات و رسانه ها باید همواره در راستای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی اهتمام ورزند.

رئیس خانه مطبوعات استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در سالهای گذشته دو جشنواره مطبوعات در همدان برگزار شد که در کنار نقاط مثبت، کاستی ها و نقایصی هم داشت، گفت: سومین جشنواره مطبوعات استان همدان متفاوت تر از سالهای گذشته است.

محمدرضا عارف با بیان اینکه مقرر بود تا سومین دوره جشنواره مطبوعات استان شهریور ماه برگزار شود، افزود: به دلیل برخی مشکلات تاریخ برگزاری این جشنواره به مهرماه و سپس به دهه فجر موکول و سرانجام این جشنواره در اسفندماه برگزار شد.

410 اثر در جشنواره مطبوعات همدان پذیرفته شد

عارف ادامه داد: در این جشنواره 410 اثر برگزیده از 160 نفر در بخش اصلی جشنواره پذیرفته شد که 122 اثر از آنها به بخش گزارش و 230 اثر به بخش ویژه اختصاص داشت.

وی تأکید کرد: هیئت داوران این جشنواره همگی از خارج از استان انتخاب شده که متشکل از حسین قندی استاد و مدرس روزنامه‌نگاری در دانشگاه و فریدون صدیقی و محسن افشاری از روزنامه‌نگاران پیشکسوت است.

گفتنی است در ادامه این مراسم از عبدالعلی معظمی (پدر شهید و مدیر مسئول هفته نامه نشراندیشه)، علی اکبر فامیل روحانی (مدیر مسئول هفت نامه محراب)، محمد روزبهانی، نصرت الله طاقتی احسن(مدیر مسئول روزنامه همدان پیام) به عنوان نشریه فعال در همدان، زهره شفیعی ( خبرنگار کیهان) و ژیلا اتابکی (خبرنگار هگمتانه) به عنوان خبرنگاران پیشکسوت خانم، مهدی ناصر نژاد (خبرگزاری ایرنا) به عنوان خبرنگار پیشکسوت آقا، علی اکبر مدی، علی اکبر یاری و احمد حجازی به عنوان سرپرستان پیشکسوت نشریات سراسری در استان و غلامرضا فریدونی (سرپرست روزنامه کیهان) به عنوان بسیجی فعال مطبوعات تقدیر به عمل آمد.